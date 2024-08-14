Прожили 38 років у цивільному шлюбі, але щоб оформити спадщину від чоловіка, довелося звертатися до суду

Щоб отримати спадщину від цивільного чоловіка, жінці довелося звертатися до суду. Про це розповіли в Координаційному центрі з надання правничої допомоги.

З чоловіком Іваном Галина прожила у цивільному шлюбі 38 років. Офіційно реєструвати шлюб пара не бачила потреби, адже і так стосунки були чудові. Разом вели спільне господарство та виховували доньку Галини від першого шлюбу.

Коли Іван помер, Галина звернулася до нотаріуса, щоб розпочати оформлення спадщини на майно, що залишилося від чоловіка, а саме земельну ділянку. Однак отримала від нотаріуса відмову, оскільки не є офіційною дружиною.

Щоб розв’язати проблему, жінка звернулась до системи БПД. Там їй пояснили, що для оформлення спадщини, необхідно через суд визнати факт проживання з Іваном однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини.

Галина має інвалідність, її середньомісячний дохід не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів, це дає їй право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду від системи БПД.

Юристки підготували заяву до суду, в якій просили встановити факт проживання однією сім’єю не менше як 5 років. До заяви додали довідку селищної ради та акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного проживання особи, якими підтверджується, що Галина та Іван спільно проживали та вели спільне господарство. А також залучили свідків – сусідів та односельців.

Суд задовольнив позовні вимоги клієнтки та встановив факт проживання однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини.

Юристи зауважують, що встановлення факту проживання однією сім’єю не дає право на отримання спадщини як спадкоємцеві першої черги. Згідно зі статтею 1264 Цивільного кодексу України такі спадкоємці належать до четвертої черги.

У випадку із Галиною, вона була єдиною близькою людиною для свого чоловіка. Тому відсутність спадкоємців попередніх черг надала їй безспірне право успадкувати за законом земельну ділянку.

Довідково. В Україні працює система безоплатної правничої допомоги, яка надає усім безоплатні юридичні консультації, а деяким категоріям громадян безоплатну допомогу зі зверненням до суду. На неї мають право ветерани, члени сімей загиблих чи померлих захисників, переселенці, люди з інвалідністю, якщо пенсія до 6056 грн, пенсіонери з доходом до 4722 грн, працездатні з доходом до 6056 грн.

Детальніше на сайті системи БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/