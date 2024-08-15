№33 (1602)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 15 серпня 2024 року

Не робіть нас ворогами!

Вибач, наш Вовчику!

Україна – понад усе

Як заробляють біля фронту

Називали Вічним Революціонером

«Патріот Кіровоградщини»: 10 років відповідальності

Доля людини: від війни до війни

Останній тиждень паризької казки

«Не вистачає “хімії”»

«Він же з роду лемків…»

Будь, як Мадонна Літта

Приймають пологи без державного фінансування

 

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