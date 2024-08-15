№33 (1602)

Номер тижневика «УЦ» від 15 серпня 2024 року
Називали Вічним Революціонером
«Патріот Кіровоградщини»: 10 років відповідальності
Доля людини: від війни до війни
Останній тиждень паризької казки
Приймають пологи без державного фінансування
Номер тижневика «УЦ» від 15 серпня 2024 року
Називали Вічним Революціонером
«Патріот Кіровоградщини»: 10 років відповідальності
Доля людини: від війни до війни
Останній тиждень паризької казки
Приймають пологи без державного фінансування
Прожили 38 років у цивільному шлюбі, але щоб оформити спадщину від...