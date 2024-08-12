«Художник плюс оперний співак сьогодні попрацюють вантажниками» – так написав у Фейсбук Віктор Орлі (Геннадій Гребньов), наш відомий земляк, коментуючи майбутню відправку чергового гуманітарного вантажу з Франції до своєї Батьківщини.

Це буде вже 33-тя (!) фура допомоги за безпосередньої участі Орлі. Цього разу вісім палет «медицини» на потреби госпіталів, реабілітаційних центрів та для передової. «Протягом усього дня ми працювали. Удвох: я і оперний співак із світовим ім’ям. Важко. Але наша мета – Україна – понад усе», – зазначив художник. Після важкої і важливої роботи «один поїхав розучувати нову оперну роль, інший робити звіти, а потім готувати нові сюжети для картин».

Віктор Орлі за надану гуманітарну допомогу дякує асоціації Le sourire de Garibaldi та фундації la Fondation de la GLNF і їх координатору Полю Амосу. Ми дякуємо землякові та всім небайдужим і щирим, хто підтримує його, а значить і нашу країну.

Якщо художник нам добре відомий, то про оперного співака захотілося взнати більше. Розпитали про нього у Віктора Орлі.

– Якщо ви мене запитаєте: хто такий Дмитро Воронов? – я вам відповім: ПАТРІОТ. Це, мабуть, найвища риса людини, яка визначає для себе життєві пріоритети.

Наполегливість, послідовність, наступальність у своєму досить молодому віці дали можливість Дмитру отримати солідну академічну освіту: Національний педагогічний університет імені Драгоманова, Національна музична академія імені Чайковського, стажування у класі народного артиста України В. Бурмійстера, Марсельська консерваторія. А потім найпрестижніші національні хорові колективи України, Національний академічний театр оперети Києва.

З переїздом до Франції розпочалася участь у різноманітних міжнародних конкурсах оперного співу, де ставав номінантом, а згодом переможцем, як то міжнародний вокальний конкурс Americain Protege та міжнародний конкурс Canary (Haute Corse).

А далі безкінечні запрошення на сцени різного кшталту: опера Марселя, опера Ніци та одна із провідних сцен світу Карнегі-Хол, Нью-Йорк, де замість одного концерту Дмитрові, як виключення, організатори запропонували взяти участь у двох. Америка, Бельгія, Франція, Італія – географія розширюється, збільшуються запити, множаться пропозиції… і катастрофічно зменшується час на свої справи.

Але при цьому дивним чином Дмитро знаходить час для волонтерства. І це величезний обсяг роботи. Як відповідальний за сектор реалізації мистецьких проєктів в асоціації CAPITALE, Дмитро був співорганізатором численних благодійних концертів. Перший відбувся у стінах консерваторії Марселя, в якому взяли участь близько ста артистів. Звучали мови французька, арабська, китайська, українська… Потім ми провели благодійні концерти в різних куточках Провансу. А потім Дмитро давав концерти в Нормандії, Альзасі та столиці. В Парижі рециталь Дмитра Воронова та Ольги Дубинської, нашої талановитої піаністки, пройшла під девізом «від представників і в солідарність з нацією взірцевої мужності». Кошти, які надходили від цих заходів, а часто і персональні кошти Дмитра, ішли на закупівлю дронів, міношукачів, домкратів та на відправку гуманітарної допомоги в Україну. Але ще один цікавий факт із життя Дмитра є той, що він особисто бере участь у зборі, розвантаженні та завантаженні гуманітарної допомоги. І часто це відбувається в період між спектаклями. А одного разу – і в день спектакля: вранці завантаження вантажівки, а ввечері спектакль. Тому разом із робочою одежою при ньому був фрак, біла сорочка і метелик. В той же день напівпричеп фури на певний час перетворився на сцену, з якої на весь величезний порт Марселя, де ми мали склади, лунали арії з опер.

Дмитро Воронов, співак з оксамитовим баритоном, не лише вибудовує свою професійну кар’єру, а й кожного разу, за найменшої нагоди підкреслює те, що він УКРАЇНЕЦЬ. За домовленістю з організаторами, або в його костюмі присутня невеличка жовто-блакитна стрічка, або в руках майорить прапор, або зі сцени лунає СЛАВА УКРАЇНІ.

Пишаймося всі разом такими неординарними особистостями.

СЛАВА УКРАЇНІ!