Нещодавно в літературній вітальні обласного Музею мистецтв за підтримки Кіровоградської обласної організації НСПУ відбувся творчий вечір поета, фольклориста й етнографа, лауреата обласної літературної премії ім. Євгена Маланюка (2021) Володимира Яремчука з Долинської.

Назва цієї зустрічі з читачами «… Я в золото-слово вростав» не випадкова. Володимир Петрович дуже шанобливо і трепетно ставиться до художнього слова. Його літературний досвід в пошані, тому багато хто з колег по перу довіряють йому свої рукописи для редагування.

Зустріч розпочалася з вручення медалі «Почесна відзнака» Національної спілки письменників України. Її вручила голова обласного осередку НСПУ Надія Гармазій. Вона зокрема сказала: «Сьогодні в літературній вітальні людина дуже незвичайна, дуже особлива. Тому що він не тільки письменник в класичному розумінні. Володимир Петрович Яремчук – постать настільки багатогранна і цікава, що його поетичний доробок, його фольклористичний і етнографічний доробок складають дуже потужний пласт досліджень і вражають. А ще Володимир Петрович – дуже чуйна людина, завжди відгукується, завжди не перестає вражати нас своїм почуттям гумору.

Сьогодні ваш ювілей, хочу привітати вас з днем народження і вручити вам скромну відзнаку, зважаючи на вашу працю, на ваш внесок в розвиток нашої організації. Але це найвища нагорода Національної Спілки письменників України, яка є на сьогодні».

У відповідь пошанований майстер слова зазначив: «“…Я в золото-слово вростав” – це дуже відверта і чесна назва. Я не сказав “вріс”. Я пробував в нього врости… А чи вріс чи не вріс, час покаже.

Знаю по собі, що такі зустрічі, з одного боку, річ цікава, а з іншого дуже важка. Бо кожен з нас не хоче отак з наскоку слухати поезію. Ми хочемо її читати. І читати ту, яку ми хочемо. І читати тоді, коли ми хочемо. А раптом на тебе висипають торбу віршів – і спробуй в них не пропади».

Далі Володимир Петрович протягом години справді потроху висипав «торбу віршів». Це була філософська, пейзажна, любовна лірика і, звісно, громадянська та антивоєнна. А завершив він виступ гумористичними та іронічними рядками.

Того дня колеги, рідні й друзі поздоровили письменника з 75-річчям, обдарувавши його добрими словами, квітами та подарунками.

Нагадаємо, Володимир Яремчук народився 4 серпня 1947 року в селі Вільхове Ульяновського (тепер Голованівського) району Кіровоградської області. Закінчив природничий факультет Уманського пед­інституту. За фахом вчитель хімії і біології. Автор збірок поезій «На вишневім березі» (2015) та «Між квіту й лез» (2020), поем «Колодію» (2015) та «Розбрат-крук» (2016), повісті у віршах «Мелодія останніх сподіванок» (2016), збірки оповідань «Бистрінь-ріка» (2019), етнографічних робіт «Календарна обрядовість українців» (2015), «Трудові обряди українців» (2017), «Родинна обрядовість в Україні» (2020), збірки пісень «Душу у пісню вкладу» (2020).