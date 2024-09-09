Його руки нічого не брали

«Вистава обіцяє бути цікавою», – заінтригував керівник Театру корифеїв Сергій Корнієнко, розповідаючи кілька місяців тому «Україні-Центр» про кримінальне провадження, в якому фігурує. Нещодавно нам стали відомі нові цікавинки у цій справі.

Нагадаємо, у березні нинішнього року Сергія Корнієнка запідозрили у хабарництві. Як повідомив на своєму сайті Офіс генерального прокурора, «на одержанні неправомірної вигоди викрито директора академічного обласного театру ім. Кропивницького. За даними слідства, керівник «Театру корифеїв» за грошову винагороду працевлаштовував до очолюваної ним установи. Місце в театральному колективі було оцінено у 3,5 тис доларів США. Неправомірну вигоду він отримував двома траншами. Правоохоронці затримали керівника театру під час отримання ним другої частини обумовленої суми хабара в одному із ресторанів міста». Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області повідомило про «викриття керівника закладу культури» і зауважило, що той «працевлаштовував громадян для подальшого уникнення мобілізації». Невдовзі після затримання Корнієнка Ленінський райсуд Кропивницького задовольнив клопотання слідчого про взяття його під варту на два місяці. Утім, дав підозрюваному можливість вийти з буцегарні – за умови внесення застави в розмірі 242 тисячі 240 гривень. Як повідомляло «Суспільне Кропивницький», Сергій Корнієнко під час визначення йому запобіжного заходу сказав, що його «підставили, бо дуже довіряв людям, і зробили це з політичних мотивів». В деталі не вдавався.

Сергій Вікторович скористався можливістю вийти на волю і, відсторонений судом від посади, у травні дав «Україні-Центр» інтерв ’ю . На прохання назвати тих, хто ж інспірував його кримінальне переслідування, Корнієнко сказав, що поки що не може висловлювати здогадів, але зауважив: «ініціатори мого арешту навряд чи є представниками теперішньої влади», «кого ще я б виключив зі списку ймовірних ініціаторів цієї судової вакханалії – творчий склад театру». На тиск з боку правоохоронців не скаржився («лише тиск від усвідомлення глибини абсурдності того дійства, в якому я зараз вимушений брати участь»). Висловлював сподівання на те, щоб «якомога менше людей (в ідеалі – більше ніхто і ніколи) потрапляли ось в такі схеми, в яку мене було затягнуто». Словом, нічого конкретного не сказав, ще й туманно пообіцяв, що «вистава» буде захоплююча.

Того ж травня досудове слідство завершилося, обвинувальний акт передано у Ленінський райсуд. У документі йдеться ось про що. У січні нинішнього року Корнієнко познайомився в кафе з 25-річним кропивничанином Ігорем Донченком, який шукав роботу в сфері реклами. Корнієнко, відрекомендувавшись директором театру, повідомив, що в закладі є кілька вакансій, серед яких і SMM-менеджер. Пізніше телефоном назвав шукачеві роботи «ціну питання» – 3500 доларів. Згодом той передав директорові частину винагороди, 41 тисячу гривень, після чого подав Корнієнку заяву про з проханням прийняти на роботу фахівцем з комп’ютерної графіки. 11 березня його взяли. Невдовзі Корнієнко нагадав Донченку, що чекає решту – 2400 доларів. Після остаточного розрахунку директора й затримали. У кишені Корнієнкової куртки було виявлено 2400 доларів.

Висвітлюючи судове засідання, яке відбулося 17 липня, видання «Гречка» оприлюднило позицію обвинуваченого. «Свою провину я повністю не визнаю і вважаю це провокацією. Я ніколи ні у нікого не вимагав ніяких грошей», – сказав Корнієнко.

5 вересня відбулося засідання, на якому оголошено матеріали справи. «Переглянули відео затримання обвинуваченого. На записі видно, як Сергія Корнієнка затримали за столом у кафе після зустрічі з Донченком. При понятих керівника театру обшукали. У кишені його куртки знайшли білий конверт, перев’язаний гумкою. В середині були 24 купюри по 100 доларів. На записі чути, що Корнієнко доводив: згорток йому передав працівник, а він нічого в середині не чіпав. Просив перевірити його відбитки пальців, аби це підтвердити», – пише про це Антикорупційний вимір .

Й справді, одне діло – взяти гроші самому, інше – через посередника, ще й у конверті. Як тут не згадати Ляпкіна-Тяпкіна! Той казав: «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело».

Сергій Корнієнко продовжує наполягати на своїй невинуватості.

Віктор Іваненко, «УЦ».