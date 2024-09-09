Над чим працюєте, рок-майстре?

Ми вирішили розбавити нашу традиційну рубрику роком. Вірніше, рок-музикантами. Раніше ми часто зустрічалися на концертах та фестивалях. Сьогодні змінилися графіки їхніх виступів і тональність програм. Отже повсякденною роботою та планами на майбутнє з нами поділилися…

Гітарист, викладач Руслан Федосєєв:

– На даний час дуже важко назвати себе рок-майстром. Хоча в серці рок-н-рол продовжує життя! Дуже сумую за сценою, слухачами, друзями та щиро вірю, що всім нам зарано жити лише спогадами.

Творчістю займаюся лише завдяки учням, які дуже часто є рушійною силою. Завдяки їм приходиться працювати над матеріалом, який в далекому минулому був мрією, а зараз доводиться розбирати музичні твори, вчити та передавати знання талановитому підростаючому поколінню. І, до речі, це допомагає тримати себе в певній музичній формі.

Планів було би багато, якби не клята війна. Як і всі, дуже хочу, щоб вона скоріше скінчилася.

Вокаліст, гітарист Анатолій Антоненко:

– Зараз реалізовуються два проєкти, в яких я беру участь. Перший – Brander – виконує фолк-рок, другий – «Водограй-бенд» – виконує українську естраду 70 -80 років. Обидва колективи мають концертні програми, з якими періодично виступають.

До речі, Brander виступатиме на сцені дендропарку 14 вересня, а також 28 вересня у парк-готелі «Скіфія» у рамках фестивалю «Крок до перемоги». Тож запрошуються усі бажаючі. Щодо планів, то в наш час дуже складно щось планувати. Просто працюємо, тай і все. Мрія тільки одна – мир і Перемога.

Вокалістка Єлизавета Малюкова:

– Війна, звісно, внесла свої корективи як в моє життя, так і у творчість. Чесно кажучи, відчуваю голод за сценою, за музикою та нашим колективом, оскільки наразі разом вдається виступати нечасто. Займаюсь викладанням, окрім свого офіційного місця роботи (льотна академія), в тому числі декількох іноземних мов – турецької та англійської. У цьому є певний аспект творчості, бо це групи людей, та обов’язково присутній обмін енергією. Зате до музичної творчості долучаються мої діти. Донька робить успіхи у грі на фортепіано, а син – на гітарі. Неабияка гордість та задоволення! (Творчі батьки мене зрозуміють.)

У повсякденному житті всі працюємо, дехто з нас волонтерить та робить всі можливі та неможливі речі для перемоги. Цей період «творчого голоду» наштовхнув мене на незвичний для мене крок. Чи то випадковість, або ж моє внутрішнє бажання вирватись і почути живу музику, але я опинилася у Берліні, на концерті свого улюбленого гітариста Джо Бонамаси. Відразу скажу: шлях до цього концерту був ой який нелегкий та навіть вартував мені часточки мого здоров’я. Але воно було того варте. Такий спектр емоцій одночасно я вже давно не відчувала! Я обожнюю його творчість та на момент відчула себе так близько до музики, що лунала з усієї Убер-арени, що ледь сама не стрибнула на сцену, щоб сказати: «Хей Джо, давай зіграємо разом, я ж знаю всі твої пісні»! Незабутньо.

Нам зараз вкрай необхідні саме позитивні емоції. Ще я колись вже казала про величезний, переможний рок-фестиваль, де для кожного знайдеться місце та можливість поділитися творчістю та частиною своєї душі. Вірю і посилаю у Всесвіт думки, що скоро це обов’язково відбудеться.

Композитор, музикант, вокаліст Сергій Мазанько:

– На щастя, вдається займатися творчістю. Роблю україномовний авторський проєкт PROСвіт. Там нас п’ятеро. Я в основному пишу музику, а бас-гітарист Костя Enko – тексти. Паралельно роблю англомовний проєкт – дует з клавішницею Аллою Лєбєдевою, яка також ще й чудово співає.

Концертів та різних виступів в цьому році біля 20-ти було. Більшість зібраних коштів передали на потреби ЗСУ. Мрія зараз однакова у всіх – щоб це безумство скоріше закінчилося.

Композитор, музикант Макс Величко:

– Протягом останнього часу основною творчою роботою є створення музики для документального серіалу «Баба Єлька», серії якого зараз щомісяця виходять на однойменному Ютюб-каналі. Це серіал про мешканців нашого регіону, далеких та близьких сіл, про реальну історію та культурні знахідки, які були і є, а також які втрачаємо. Музика до цього серіалу цікава тим, що написана на основі мелодій пісень, зібраних саме в нашому регіоні, які також виконуємо в музичному електро-фолк гурті Yelka.

Також продовжую викладати гру на гітарі, займаюся студійною роботою із звукозапису – записую вокалістів, інструменти, аранжування, сесійно пишу свою гітару в різні музичні проєкти. Планів не будую. А мрія зараз одна – Перемога.