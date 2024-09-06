Щоб у військового був страховий стаж…

Бувають випадки, коли при зверненні військового чи поліцейського за призначенням пенсії фахівці Пенсійного фонду України не мають інформації про страховий стаж такої особи до 01.06.2016. Пояснюється це тим, що до зазначеної дати військові частини чи органи, які виплачували грошове забезпечення (далі ‒ страхувальники), не мали відповідних зобов’язань щодо подання звітності про страховий стаж і розмір грошового забезпечення до Пенсійного фонду України. Тож майбутні пенсіонери силових структур змушені були самостійно звертатися до страхувальників, щоб отримати відповідну інформацію.

Спростити механізм отримання даних була покликана постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 770 (далі ‒ Постанова № 770), відповідно до якої Пенсійний фонд України забезпечує реалізацію механізму прийняття та внесення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі ‒ РЗО) відсутніх відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 01.07.2000 по 31.12.2016, необхідних для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, поліцейським, які звернулись за призначенням пенсії.

Таким чином усі наявні відомості про періоди служби, суми грошового забезпечення та сплату страхових внесків Пенсійний фонд України вносить до РЗО на підставі інформації, які ДФС передає Пенсійному фонду України в електронному вигляді на центральному рівні в порядку, встановленому Пенсійним фондом України та ДФС.

Якщо інформація від ДФС відсутня…

У разі відсутності інформації з податкового розрахунку сум доходу відомості про періоди служби, суми грошового забезпечення та сплату страхових внесків вносяться територіальними органами Пенсійного фонду України до РЗО на підставі поданого самими страхувальниками або органами, які уповноважені рішенням керівників держаних органів, звіту на паперових носіях.

Важливо!

Звіт, надісланий поштою, не вважається таким, що поданий.

Звіт на паперових носіях формується у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою територіального органу Пенсійного фонду України про його прийняття зберігається у страхувальника або в уповноваженому органі.

Питання реалізації технічної можливості подання вказаного звіту у вигляді електронного документа (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису) буде реалізовано Пенсійним фондом України найближчим часом.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області