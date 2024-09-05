Як військовому потрапити на лікування за кордон: пояснюють юристи

Під час дії воєнного стану українські військовослужбовці можуть отримати дозвіл на лікування за кордоном у разі потреби у тривалій медичній або реабілітаційній допомозі. Про особливості процедури розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Рішення про направлення на лікування ухвалює Військово-лікарська комісія (ВЛК) після ретельного медичного огляду. Для цього військовослужбовець має пройти кілька важливих етапів, включаючи консультацію з лікарем, оформлення документів та подання рапорту до командування.

Як отримати дозвіл на лікування за кордоном?

Консультація з лікарем: Військовослужбовцю необхідно звернутися до свого лікаря, щоб визначити, чи належить він до категорії пацієнтів, які потребують тривалого лікування за кордоном. Оформлення направлення на медогляд ВЛК: Якщо лікар підтверджує необхідність лікування за кордоном, військовослужбовець отримує направлення на медогляд ВЛК: Від начальника закладу охорони здоров’я, якщо він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Від командира військової частини або командира ТЦК та СП, якщо він перебуває на обліку в ТЦК та СП. Підготовка документів: якщо було прийняте позитивне рішення щодо тривалого лікування за кордоном, лікарня, у якій військовий перебуває на лікуванні та/або реабілітації, готує такі документи: згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації (Додаток 7);

згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі (Додаток 8);

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон згідно (Додаток 9).

Подання документів: Підготовлені документи надсилаються до державного органу, який входить до складу сектору безпеки і оборони, в якому проходить службу військовослужбовець. Після цього документи передаються до Міністерства охорони здоров’я України для подальшого узгодження з приймаючою країною. Шаблони вищезазначених документів можна знайти за посиланням.

Що відбувається далі?

«Після узгодження з країною, яка приймає військовослужбовця на лікування, Міністерство охорони здоров’я України організовує транспортування, супровід та перебування військовослужбовця у клініці. За потреби, військовослужбовця може супроводжувати близький родич», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Для додаткових консультацій військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.