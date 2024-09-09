Рублів захотілось?

26 серпня СБУ в Кіровоградській області затримала у Кропивницькому двох агентів фсб, які коригували повітряні удари по місту та готували серію диверсій.

За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі як агентурна група. Один із них є 27-річним вихідцем з лівобережної Херсонщини, який приїхав у Кропивницький як переселенець. Інший був 32-річним місцевим жителем, якого фсб завербувала через Телеграм-канал з пошуку «легкого заробітку».

Серед завдань, які виконували зловмисники, було стеження за пунктами базування Сил оборони, у тому числі за адресами службових приміщень ТЦК.

Також фігуранти намагалися встановити локації нафтобаз, енергогенеруючих підприємств та мостів, які використовують для переправлення військової техніки ЗСУ на передову.

Отриману інформацію агенти месенджером переправляли своєму російському куратору для підготовки диверсій та коригування ракетно-дронових ударів по місту.

Для виконання «тестового» завдання фсб фігуранти підпалили релейну шафу на магістральній лінії залізничного сполучення.

Після цього контррозвідка СБУ затримала обох фігурантів «на гарячому», коли вони фіксували загоряння залізничного обладнання на телефонну камеру.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.