Тримав удома «президентське» факсиміле

Про численні похвальні листи й подяки на свою адресу, про свої неозорі лани, а також про опіку над дитсадками розповів громадянин на прізвисько Удав, коли його, підозрюваного у перешкоджанні Збройним силам України, привезли працівники СБУ в Ленінський районний суд Кропивницького, щоб той визначив йому запобіжний захід.

В одному з попередніх номерів «УЦ» повідомлялося про затримання працівниками Служби безпеки України чоловіка на прізвисько Удав, який, за їхніми відомостями, допомагав військовозобов’язаним чоловікам ухилятися від мобілізації і брав за це грубі гроші. Після того в Єдиному державному реєстрі судових рішень опубліковано кілька ухвал, які дають змогу дізнатися про цю справу трохи більше, ніж повідомила спецслужба у прес-релізі.

В ухвалі за 16 серпня про застосування запобіжного заходу описано злочинний план, до якого начебто вдався У. Повідомляється, що він виготовляв фальшиві посвідчення, в якому значиться приватне підприємство «ТД Бастіон», до якого не мав ніякого стосунку. Також надрукував фальшивку, яку назвав «витягом з розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р/49», де зазначив, що «всі працівники ПП “ТД Бастіон” мають повноваження спеціальних військових підрозділів, що входять до Служби безпеки України, та бронювання від призову в Збройні сили України під час мобілізації строком на весь термін військового стану в Україні».

Бажаючим уникнути мобілізації У. продавав комплекти з псевдопосвідок працівників ПП «ТД Бастіон» та підробленого урядового розпорядження й інструктував, як поводитися при зустрічі з військовими патрулями. У квітні нинішнього року йому трапився кропивничанин, якому закортіло мати такий комплект, але в якого не виявилося п’яти тисяч доларів, щоб його придбати. Домовилися про розстрочку: тисяча – одразу, решта – частинами, по сто доларів щомісяця. На початку серпня власник фальшивого посвідчення навіть перевірив його в дії – пред’явив патрульним, і ті сприйняли за чисту монету. Далі трапився новий клієнт, який розповів про пропозицію У. працівникам СБУ. Ті затримали підозрюваного увечері на СТО в Кропивницькому. Це сталося одразу після того, як він узяв пакунок з чотирма тисячами доларів. Точніше, з папірцями, схожими на долари, – справжніх в СБУ не знайшлося.

Обшукавши Skoda Kodiaq, яка належить У., оперативники СБУ виявили «посвідчення» на ім’я такого-то громадянина про те, що він є працівником ПП «ТД Бастіон», а також ламіновані аркуші з написом «ПЕРЕПУСТКА. КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА».

Нагрянувши до підозрюваного додому, правоохоронці знайшли купу дивовижних паперів і речей: посвідчення радника президентської адміністрації, кліше гербової печатки з написом «Адміністрація Президента», кліше печатки із зображенням підпису, схожого на президентський, кліше гербової печатки з написом «Новгородківська селищна рада Новгородківського району Кіровоградської області, 04367111», тексти урядових розпоряджень, довіреність про уповноваження на «вирішення питань, що стосуються призову на військову службу». Оперативники запідозрили, що все це – фальшиве.

А що ж підозрюваний? В одній із судових ухвал викладено його версію. Мовляв, грошей за псевдодокументи не брав, а на СТО його заманили, щоб подивився на паперовий згорток. Тільки взяв той пакунок, як нагодилися працівники СБУ.

Стосовно виявлених у нього посвідчень, в яких значиться ПП «ТД Бастіон», У. сказав, що допомагав директору цієї фірми керувати нею, оскільки той захворів.

Адвокат, який захищає У., вважає, що підозра, висунута довірителеві, – необґрунтована. Мовляв, його клієнт не перешкоджав ЗСУ, а працівники ТЦК мали б знати, як діяти під час перевірки документів. Також захисник висловив сумнів у тому, що речі, виявлені в У., – підроблені. Крім того, адвокат наголосив, що У. – непридатний для військової служби за станом здоров’я. Ця обставина мала врятувати У. від ізолятора, куди слідчий просив його запроторити на два місяці.

У. теж висловився проти такого запобіжного заходу. Розповів у суді, що займається сільським господарством, має 500 га угідь вартістю 100 мільйонів гривень, очолює благодійний фонд, печеться про дитсадки і школи, багаторазово нагороджувався похвальними грамотами і дипломами. Охарактеризував себе як заможну, самодостатню людину. Ну хіба можна такого в буцегарню?

Можна, вирішив слідчий суддя. І постановив зачинити У. на два місяці, тобто до 13 жовтня. Утім, суддя дозволив йому вийти на волю, якщо внесе 999 тисяч гривень застави.

Віктор Іваненко, «УЦ».