Соло на волинці

З квітня лежить у Кіровоградському районному суді «справа Червінського», а ще навіть не зачитано обвинувальний акт. Не стільки щоб прискорити процес, як щоб домогтися справедливості, приїхали з Києва музиканти і заграли на скрипці, барабані й волинці, яка символізує самі знаєте що.

Це – гурт Ukie’z. Назва походить від поширеного у США й Канаді слова ukie, яким у минулому сторіччі позначали українців перших хвиль еміграції. Ukie’z виник 2019 року. Засновники – Богдан Буткевич, Дмитром Данов та Іван Семесюк. Семесюк – не тільки музикант, а й письменник та художник, чи не найвідоміший його малярський проєкт – «Жлоб-арт» (зображення маргіналів в «адідасах»). Ukie’z має свою музичну ідеологію. Йдеться про належність української культури до Заходу. У творчості гурту поєднуються українські, американські, британські традиції. Як з’ясувалося, Ukie’z ще й підтримує Романа Червінського. Про це заявив Богдан Буткевич під парканом Кіровоградського райсуду, куди прибув уранці 4 вересня з Дмитром Дановим і Вірою Бреннер (Семесюка не було). Були й інші прихильники, кілька десятків.

Звісно, у приміщення ніхто не зайшов, оскільки ще в червні суд вирішив розглядати справу на закритих від публіки засіданнях. Волинка звучала на вулиці. Про те, що відбувалося в приміщенні, громадськість дізналася від адвокатів. Вони розповіли, що судова колегія замість того, щоб зачитати обвинувальний акт і роз’яснити Романові Червінському суть обвинувачення (з цього й починається судове слідство), продовжила йому домашній арешт ще на 60 діб. Ні, адвокати не проти того, щоб Червінський залишався на волі, тим паче визволити його коштувало чималих зусиль і грошей (пробув в ізоляторі понад рік, вийшов у середині літа після того, як Петро Порошенко поручився за нього, внісши дев’ять мільйонів гривень застави). Захисники просто хочуть неухильного дотримання процедури, а вона, за їхніми словами, передбачала оголошення 4 вересня обвинувального акта. На думку адвоката Андрія Йосипова, це свідчить про те, що «судді не хочуть розбиратися у справі».

Утім, якщо Ігор Гершкул, Олександр Квітка й Ірина Бойко й справді не хочуть визнавати Романа Червінського винним, адвокати мали б зрадіти. Чи не з початку слухань у Кіровоградському райсуді захисники Червінського висловлюють занепокоєння через можливістю тиску на суддів з боку обвинувачення. Не всі, хто цікавиться «справою Червінського», поділяли ці тривоги: мало що може розказувати адвокат… Поки суддя Кропивницького апеляційного суду Ірина Олексієнко – за її участі вирішено питання про заставу – не поскаржилася у Вищу раду правосуддя. Вона веде мову і про психологічний тиск у вигляді телефонних дзвінків, і про увагу з боку НАЗК.

4 вересня знову не прийшли до суду люди, яких під час досудового слідства визнано потерпілими. Це – 17 військовослужбовців, які зазнали поранень удосвіта 23 липня 2022 року внаслідок ракетної атаки по аеродрому «Канатове». Червінський і його захисники пояснюють це тим, що ті не хочуть бути причетними до ганьби, чудово розуміючи, що постраждали від росіян. Суд отримав від них заяви про те, що не заперечують проти судового розгляду без них. Захисники Червінського вбачають і в цьому тиск з боку правоохоронних органів.

Продовжиться засідання 30 вересня.

Віктор Іваненко, «УЦ».