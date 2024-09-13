Відтепер отримати деякі пенсійні послуги можна за допомогою шерингу документів

Що таке шеринг документів?

Шеринг документів ‒ це сервіс, за допомогою якого електронні копії документів

громадян із застосунку “Дія” автоматично надсилаються до Пенсійного фонду

України. Раніше ця можливість поширювалася лише для ID картки, відтепер вона

доступна і для реєстраційного номера платника податків та свідоцтва про

народження дитини. Іншими словами, якщо у заявника немає при собі оригіналів

відповідних документів, це в жодному разі не вплине на отримання ним потрібної

послуги. Адже достатньо поділитись цифровою копією документів через застосунок

“Дія”.

Які послуги ПФУ доступні для відвідувачів через шеринг?

– призначення / перерахунок пенсій, субсидій, пільг та страхових виплат;

– уточнення персональних даних;

– оформлення / отримання пенсійного посвідчення;

– оформлення допомоги на поховання тощо.

Як скористатись послугою шерингу?

Для передачі даних шляхом шерингу документів особі необхідно увійти до

застосунку “Дія”, відкрити необхідний документ та продиктувати або надати для

сканування фахівцю сервісного центру штрихкод, а потім підтвердити запит на

передачу даних у “Дії” до Пенсійного фонду України. Після цього відповідний

документ миттєво завантажується до спеціалізованого програмного комплексу

Пенсійного фонду України.

Використання шерингу ‒ це зручно не лише для відвідувачів (дозволяє не

носити з собою оригінали документів), а й підвищує ефективність та швидкість

роботи сервісних центрів шляхом зменшення часу на обробку та перевірку

документів.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області