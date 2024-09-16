Унікальний ТЕРАБАЛТ – в онкоцентрі

Днями у Кіровоградському обласному онкоцентрі після отримання ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання на право використання джерела іонізуючого випромінювання запрацював гамма-терапевтичний апарат TERABALT із коліматорною насадкою. Медзаклад став першим в Україні, де лікуватимуть пацієнтів за допомогою такого обладнання. Подробицями з нами поділилась завідувачка променевого відділення онкоцентру Тетяна Оніцева.

– Тетяно Володимирівно, розкажіть про ваше нове обладнання.

– Це сучасна гамма-терапевтична установка TERABALT виробництва Чехії. Вона має в своєму складі мультилистовий коліматор, який забезпечує високоточне формування пучка випромінювання і дозволяє адаптувати поле опромінювання до форми пухлини. Це апарат дистанційної променевої терапії, де використовується природне джерело кобальт-60. У своєму складі він має також дві плануючі станції, весь набір фіксуючих приладів – від масок до матраців.

Команда лікарів, фізиків, рентгенлаборантів пройшла навчання, як експлуатувати обладнання, – чеські спеціалісти були на місці, фізики пройшли навчання також дистанційно, як рахувати плани лікування. На цьому апараті можна лікувати майже всі локалізації пухлини – як кажуть, від голови до п’ят. Тобто усе, що підлягає дистанційному опроміненню, можна лікувати на цьому апараті. Він має цифрове управління всіх елементів керування, і ця система параметри лікування встановлює автоматично, відповідно до тих задач, які ми задаємо. Ми дуже задоволені апаратом.

– Скільки хворих вже встигли пролікуватися на новому опромінювачі?

– На сьогодні (11 вересня. – Ред.), а ми працюємо лише третій день, 22 хворих із понад п’ятдесяти запланованих ми вже взяли на лікування. У нас зараз відділення переповнене – 108 хворих на 48 ліжках.

– Тобто хтось із хворих лікується, як на денному стаціонарі?

– Так, місцеві, кропивницькі хворі лікуються на денному стаціонарі – прийняли лікування й можуть йти додому.

– Чи дороговартісне це лікування?

– Наголошую: усе лікування безкоштовне, за програмою медичних гарантій НСЗУ. Є також усі фіксуючі матеріали.

– Як довго триває сама процедура лікування?

– Саме лікування дуже швидке – до двох, максимум п’яти хвилин. Деякий час займає підготовка: поки пацієнт підніметься на стіл, потім лаборанти надінуть на нього фіксуюче обладнання, вийдуть, поки піднімуть після лікування, тобто загалом десь до десяти хвилин виходить.

– Я правильно зрозуміла, що цей опромінювачі діє, так би мовити, точково, суто на саму пухлину, не задіюючи здорові тканини?

– Наш канон радіології: максимум – пухлині, мінімум – здоровим тканинам. Усі радіологи світу працюють над тим, щоб максимальну дозу дати пухлині і щоб оточуючі здорові органи отримали мінімальну дозу. Тому до цього апарата спеціально придбаний мультилістовий коліматор (MLC). В Україні є два TERABALTи, але у жодного з них немає такого коліматора, як у нас. Це нове покоління чеських опромінювачів. Коліматор дозволяє направляти пучок променів прямо на пухлину, до того ж форму отвору діафрагми можна програмувати для кожного окремого випадку, для кожного окремого пацієнта.

– Тобто він єдиний в Україні?

– Так!

– Тетяно Володимирівно, а можуть до вас приїздити хворі з інших областей?

– Так, ми їх приймаємо. Кременчук Полтавської області, Миколаївська область, Вознесенський район у нас лікуються, Павлоград, Краматорськ. Тобто у нас дуже багато хворих з інших областей. За програмою медичних гарантій, якщо хворий має електронне направлення, ми його приймаємо, він іде на консультацію до лікаря з променевої терапії, проходить комісійний огляд, робимо план лікування, і він госпіталізується до нас у відділення. Потім він проходить передпроменеву підготовку, щоб лікар міг оконтурити, а фізики усе прорахували. Усе це, повторю, безкоштовно. І протягом трьох- п’яти днів пацієнт береться на лікування. Після лікування їде додому, де його веде сімейний лікар,

– Ви задоволені новою технікою?

– Звісно. Учора за один день до нас поступило 27 хворих, яким ми зможемо надати якісну допомогу. А ще ми вже в жовтні маємо поставити лінійний прискорювач! Він вже куплений МОЗ, будівельники мають встигнути зробити для нього приміщення.