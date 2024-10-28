Виставка з особливою місією

Так назвав подію, що відбулася в галереї «Єлисаветград», її власник Микола Цуканов. Власне, він організував і провів відкриття виставки «Мистецтво заради життя», де представлені роботи відомого художника Анатолія Шаповалова.

«За кожною роботою стоять години натхненної праці майстра, любов до рідної землі та незламна віра у людське серце. Але цього разу ми зібралися, щоб не тільки насолодитися мистецтвом, а й об’єднати наші зусилля заради життя», – зазначив Микола Цуканов. Багато хто знає, що онук Анатолія Гавриловича Єгор у березні 22-го року пішов добровольцем на війну. Отримав тяжке поранення, дивом залишився живим і протягом двох років перебуває у комі.

Для повернення захисника до активного життя потрібно багато грошей. Благодійний фонд «Щаслива дитина – квітуча Україна» організував збір коштів на підтримку Єгора Шаповалова. Крім благодійних внесків, охочі купують картини Анатолія Гавриловича, чим також підтримують родину. На день відкриття виставки було зібрано більше 40 тисяч гривень. Але зрозуміло, що сума не може бути кінцевою, аж допоки Єгор не повернеться.

Отже виставка. Це не був класичний салон, де відвідувачі прогулюються залом, ненадовго зупиняючись перед полотнами. Це була тепла, щира зустріч з Майстром. Гостей було так багато, що стояли навіть в сусідній залі. Говорив сам художник, його син Денис, друзі. До речі, друзі та поціновувачі творчості Шаповалова не тільки прийшли, а й приїхали – з Аджамки та Знам’янки. Демонструвалися відеоролики, колажі з фотографій родини, відеозаписи, які вже стали історією.

Відповіді на запитання, квіти, подарунки, фото на згадку, календарі з обов’язковим підписом художника. Атмосфера була чудовою. Її, звичайно, створювали картини Шаповалова. Яскраві, насичені, колоритні, такі рідні. Деякі у продажу, тож можна купити. Деякі ніколи не продадуться – залишаться в родини.

Відійшовши від емоційної події, Анатолій Гаврилович поділився з «УЦ» своїми враженнями:

– Виставку мають оцінювати глядачі, я зробив, що міг. Мене вразила тепла атмосфера, відсутність офіціозу. Микола Миколайович вміє приємно вразити. Одна справа написати картину, інша – вміти її представити. У мене в майстерні картини виглядають по-іншому. Тут, в галереї, вони заговорили. Навіть я дивився на них чужим поглядом, критично. Для цього і потрібні виставки.

Ми й так працюємо заради життя. А останні два роки заради життя Єгорки. Дякую всім, хто допоміг і продовжує допомагати нашій родині. Денис та Ірина мудрі люди, тримаються, виховують Машуню, молодшу сестричку Єгора. Одразу після виставки поїхали до Німеччини, де в клініці перебуває Єгор. А я вже ґрунтую нові полотна.

Хто також хоче підтримати Єгора, при переказі коштів обов’язково вказуйте призначення платежу «На лікування Єгора Шаповалова». Картковий рахунок: 4246001000530851.