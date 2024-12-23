Вітаю вас, шановні читачі «УЦ» та всі люди Кіровоградщини! Зі святами вас зі слобожанського степу поздоровляє багаторічний журналіст газети старший сержант Геннадій Рибченков.

Чого вам побажати? Пам’ятати про нас? Так ви і так не забуваєте, здається, не було прохання, на яке б миттєво не відгукнулися сотні людей, – від акумуляторів для рацій до автомобілів. Більше спілкуватися? Так коли після трьох днів на нулі вмикаєш телефон, там сотні повідомлень. Найбільше хочу побажати вибачити нас. За постійні прохання, за нестачу грошей при непоганих зарплатах, за зальоти. Та найголовніше за те, якими ми повернемося. Іншими. І з тарганами в головах. І дуже постарілими. І все ж бажання №1 – живіть хоч ви нормальним життям. Не можна всім жити, як ми. Просто живіть кожним сонячним чи морозним днем. Живіть!