Майбутнє Олександрії

Напередодні Нового року міський голова Сергій Кузьменко разом із заступницею Іриною Чемерис та керівником «Майстерні Чижевських» Олегом Панібратенком відвідали 4-Б клас гімназії «СУЗІР’Я – 19». Навесні цей клас побував на екскурсії у кабінеті міського голови, де діти залишили свої листи з мріями щодо Олександрії.

Пілотний проєкт «Олександрія – місто мого серця» тривав декілька місяців і завершився у грудні 2024 року. Його мета – познайомити дітей із внутрішніми процесами життєдіяльності міста та показати, як зробити його комфортним і безпечним. Школярі разом із класним керівником Вірою Гавелею тоді побачили роботу ЦНАПу, архітектурного відділу міської ради, комунального підприємства «Олександрійський транспорт», а також секретаря міської ради й депутатів. Особливою частиною проєкту стала можливість особисто побувати в робочому просторі міського голови.

– Щиро радий, що діти в такому віці мають багато глибоких знань і мають стільки ідей для змін в нашому місті, – зазначив Сергій Кузьменко.

Зустріч пройшла у неформальній атмосфері: учні та гості активно спілкувалися, ставили запитання, обмінювалися думками, а наприкінці – школярі отримали сюрпризи: ексклюзивні комплекти для малювання про Олександрійський театр, а також солодкі пакунки до новорічних свят.