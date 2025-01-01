Кібератака на реєстри. Що робити?

Увечері 19 грудня на сторінці Мін’юсту в Facebook з’явилася інформація про збої в роботі підпорядкованих відомству державних реєстрів. Згодом російська хакерська група XakNet Team заявила, що вони зламали інфраструктуру ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС), яке керує реєстрами Мін’юсту, завантажили понад мільярд рядків даних і видалили їх разом із резервними копіями. Російські хакери стверджують, що від атаки постраждали близько 60 різних реєстрів.

Пізніше міністерка юстиції Ольга Стефанішина підтвердила факт кібератаки, яка була чи не наймасштабнішою і спрямованою на всю інфраструктуру. Водночас через зупинення роботи реєстрів частково припинили працювати деякі державні сервіси, зав’язані на роботі реєстрів, – зокрема, недоступні деякі послуги у «Дії», як-от перереєстрація авто, бронювання працівників, «єВідновлення», витяг з ЄДР, оформлення відстрочок у застосунку «Резерв+» та інші. Вона запевнила, що першочергово намагатимуться відновити Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОПів, ДРАЦС і реєстр речових прав на нерухоме майно, для чого знадобиться близько двох тижнів. Також вона запевнила, що дані з реєстрів не втрачені назавжди — резервні копії зберігаються в кількох локаціях.

Про те, наскільки серйозним був вплив цієї хакерської атаки та які нотаріальні дії наразі можуть здійснювати нотаріуси, нам розповіла приватний нотаріус з Кропивницького Ілона Куценко.

– Так, у зв’язку з цією хакерською атакою пересічні громадяни почали турбуватись, оскільки не змогли вчасно вчинити ту чи іншу дію у нотаріуса. Але варто заспокоїтись, робота Єдиних та Державних реєстрів буде відновлена, усі зможуть оформити спадщину, відчужити своє майно, тощо.

Станом на сьогодні нотаріуси працюють у штатному режимі, консультують громадян та вчиняють нотаріальні дії, окрім операцій з нерухомістю та бізнесом. Нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції забезпечено вчинення нотаріальних дій нотаріусами щодо заведення спадкової справи, посвідчення довіреностей, засвідчення вірності копій тощо.

Також громадяни наразі мають можливість звернутися до нотаріуса за вчиненням нотаріальних дій, що не повʼязані з перевіркою відомостей, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, на сьогодні доступні такі нотаріальні дії:

– посвідчення заповіту та довіреності;

– видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

– засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;

– засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;

– засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.

Важливим є питання, чи будуть дійсні довідки, які потрібні для оформлення певних документів, але їхня дія обмежена часом. Наразі дійсними будуть усі довідки, видані БТІ, усе інше вирішуватиметься в індивідуальному порядку.

Звертайтесь безпосередньо до нотаріусів та отримайте максимально повну вичерпну відповідь на питання, що вас хвилюють. Дякуємо громадянам за розуміння.