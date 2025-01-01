«Пріоритетом і перевагою ліцею “Науковий” є досконала освіта»

Директорці ліцею «Науковий», депутатці Кропивницької міської ради Наталії Чередніченко днями присвоїли почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Сьогодні вона гість нашої редакції.

– Пані Наталія, чому ви обрали професію педагога? Хто на це надихнув?

– Під час навчання в школі № 11 більшість учнів обирала улюблені предмети. Для мене ними стали фізика та інформатика. Учитель фізики Володимир Семенович Хенкін міг доступно й зрозуміло, використовуючи приклади з власного життя, пояснити найскладніші теми. На той час інформатику тільки почали викладати в школі, однак вчителька Марина Анатоліївна Шевченко створювала таку атмосферу навчальних занять, що ми всі почувалися першовідкривачами чогось нового, незвіданого. Очолювала заклад Маргарита Миколаївна Борисова. За її ініціативи учні та учениці постійно брали участь у міжнародних проєктах та програмах. Зрозуміло, що під впливом таких творчих та натхненних педагогів я сформувала свою майбутню професійну траєкторію. До речі, професійну діяльність я розпочала саме в цьому закладі на посаді вчителя інформатики.

– Які виклики ви відчули за ці майже три роки повномасштабної війни? Як це вплинуло на вашу психіку та професійну діяльність?

– Перше найважливіше рішення, прийняте родиною в день повномасштабного вторгнення, – залишатися в рідному місті й продовжувати виконання своєї роботи. Разом із колективом, учнями та батьками ми долучилися до волонтерської діяльності: збирали та відправляли гуманітарні вантажі на фронт, плели захисні сітки, брали постійну участь у міських волонтерських акціях. Фактично відразу відновили освітній процес, постійно й дуже ретельно працюємо над його організацією в умовах воєнного стану, з урахуванням графіка знеструмлень та дотриманням алгоритму дій під час повітряних тривог.

– Що змінилося за цей період у вашій роботі?

– Першорядним у період воєнного стану є збереження ліцею «Науковий» як безпечного освітнього простору. Для цього працюємо на всіх рівнях. Зокрема, переглянуто облаштування кабінетів; організовано безперешкодне пересування учасників освітнього процесу в ліцеї; розроблено та відпрацьовано шляхи евакуації і протоколи безпеки.

Надзвичайно важливим є психологічний супровід освітнього процесу, оскільки діти – найбільш вразлива категорія під час воєнних дій. З огляду на це активно взаємодіємо з громадськими організаціями. За їх участю організовуємо тренінги для педагогів з надання першої психологічної допомоги; майстеркласи, корекційну роботу з учнями та їхніми батьками.

Надзвичайно ефективною є співпраця з дитячим міжнародним фондом UNICEF для задоволення гуманітарних потреб дітей, зокрема розширення доступу до освіти, психосоціальної допомоги, води і санітарії, навчання з питань мінної небезпеки. Також співпрацюємо з Кіровоградською асоціацією «Громадські ініціативи», в межах якої на базі ліцею «Науковий» в 2023–2024 навчальному році створено Громадський центр «Простір, дружній до дітей, підлітків та їх батьків», у якому працювала команда психологів з надання першої психосоціальної підтримки.

– Які нові проєкти вже були чи будуть реалізовані у ліцеї?

– Проєктів у нас декілька. Перший – це «Реалізація академічних ініціатив ліцею “Науковий”. Пріоритетом і перевагою ліцею «Науковий» є досконала освіта, дослідження та інновації, які реалізуються в профільних класах. Саме глибоке прагнення до дисциплінарної досконалості та створення простору для інновацій в освітньому процесі забезпечує гідне місце ліцею з-поміж провідних закладів Кіровоградщини й України.

Другий проєкт «Фокусоване навчання ліцеїстів». У процесі реалізації цього проєкту формується новий рівень розуміння того чи іншого навчального предмета для розвитку інновацій і підприємниц­тва, розвивається критичне мислення учнів, здатність розв’язувати складні завдання й застосовувати їх у різних сферах життя.

Наступний – «Кластерний підхід до профільної освіти в комунальному закладі «Ліцей “Науковий”». Метою проєкту є підвищення ефективності профільного навчання в закладі шляхом застосування кластерного підходу та елементів дуальної освіти.

І, нарешті, «Хочу тут вчитись». Це обласний проєкт, спрямований на розвиток освіти та збільшення кількості вмотивованої молоді, яка прагне до навчання в закладах освіти Кіровоградщини.

– Розкажіть про якісь незвичайні випадки з вашої педагогічної практики.

– У 2004 році я в складі групи освітян-переможців програми «Партнери в освіті» мала можливість три місяці вивчати американську систему освіти шляхом викладання в школі та в Східному Мічиганському університеті. На одному із занять в університеті ми розглядали стереотипи, які склалися в американських студентів про систему української загальної середньої освіти. Було дуже цікаво дізнатися про те, якими бачать нас студенти іншої країни, відповідати на неочікувані запитання. Найпопулярнішим виявився стереотип про те, що в нашій країні учням та педагогам не можна усміхатися на уроках.

Згадалося порівняння, висловлене одним студентом: американці – як персики, бо зовні виглядають дуже м’якими людьми, але всередині мають тверду кістку. А українці – як кокоси. Якщо розбити зовнішню тверду скоринку, то розкриється справжній букет позитивних емоцій та взаємодопомоги.

Пам’ятаю, насамкінець зробили висновки, що через стереотипи, люди помічають тільки те, що підпадає під стереотип і відкидають інформацію, котра йому суперечить.

– У яких благодійних акціях брали участь ліцеїсти та викладачі?

– З початку повномасштабного вторгнення агресора на територію України за моєї ініціативи на базі нашого закладу створено волонтерський центр, який надає волонтерську та гуманітарну допомогу ЗСУ й внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, у 2022-2024 роках у волонтерському центрі сплетено та передано військовим частинам 90 маскувальних сіток;

зібрано гуманітарну допомогу (продукти харчування, санітарно-гігієнічні засоби, мийні засоби, дитячий та дорослий одяг, канцелярські товари, іграшки, постільні речі) та передано на міський гуманітарний штаб;

участь у благодійних заходах для збору коштів на потреби ЗСУ (загальноміські акції «Смілива гривня», «Кришечки, збирайтесь», освітянський марафон до Дня вчителя, мистецькі акції), завдяки чому зібрано й передано на Кропхаб близько 230 тис гривень;

організовано літній позашкільний квест-табір, до занять до якого у 2023 р. залучено 58 дітей переселенців;

проведено благодійну акцію до Дня захисників і захисниць України, під час якої зібрано продукти харчування, санітарно-гігієнічні засоби, мийні засоби, теплий одяг (близько 1 тонни) та передано на Кропхаб.

– Чого ви очікуєте у новому році?

– Ми живемо й працюємо для захисту нашого права на незалежність уже більше 10 років. Ця боротьба гартує і виховує впевненість у переможному майбутньому України. Безсумнівно, бажаю всім нам лише одного – Перемоги! Нехай всі наші захисники та захисниці повернуться додому живими. Вірю, що ми обов’язково зможемо відстояти право на щасливе життя у мирній Україні.