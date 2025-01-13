Метапневмовірус – чи варто панікувати?

На Кіровоградщині зафіксували перший випадок метапневмовірусної інфекції (HMPV), це 15-й випадок хвороби в Україні – повідомила Головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Захворіла 58-річна жінка з Кропивницького.

Що це за хвороба й наскільки вона небезпечна? Як завжди, ми намагаємося надати слово практикуючим лікарям, і сьогодні наш співрозмовник – лікар-педіатр дитячої клініки «Капустинка» Ольга Мороз.

– Ольго Андріївно, у ЗМІ шириться багато інформації про начебто новий вірус – метапневмовірус, і головне – що він не такий небезпечний, як коронавірус. Що ви як практикуючий педіатр можете сказати і батькам, у яких маленькі діти, і дорослим людям?

– Так, по Україні зафіксовано 15 випадків метапневмовірусу, і один з них – у нашому обласному центрі. Він – рідний брат респіраторно-синтиціального вірусу, який у нас циркулює давно, усі його знають, і наша імунна система – і дорослих, і дітей, – його знає, тобто певний імунітет у нас уже є. Спалах, зафіксований в Китаї на початку року, є, але вірус відомий вже з 2001 року. Вірус зазвичай циркулює з початку зими до весни, потенціалу спричинити нову пандемію в нього немає. Він менш небезпечний, ніж грип та ковід, смертей не зафіксовано. Але й аналізи, щоб виявити цей вірус, роблять далеко не в кожній лабораторії, швидких тестів, як на грип, просто не існує, вакцина проходить дослідження. Я слухала доповідь дитячого інфекціоніста Федіра Лапія, і він підтвердив, що вакцина проходить дослідження, але коли потрапить на ринок, невідомо.

Хочу ще раз наголосити, що великої загрози цей вірус не несе, але в небезпеці дітки до 5 років, які ще практично не хворіли, тобто імунних тілець поки не мають, люди похилого віку, у яких імунітет послаблюється, імуноскомпроментовані люди – наприклад, з онкозахворюваннями, які отримують специфічне лікування, хворі після пересадки органів, хоча їх і небагато.

Профілактика (HMPV) така ж сама, як і при інших респіраторних захворюваннях – обмежити контакти з хворими, мити руки, провітрювання, вологе прибирання, дотримування етикету кашлю, якщо захворіли – носіть маску.

Щодо кількості захворівших діток, вона трохи збільшилась на початку грудня, але зараз канікули, контакти дітей обмежені, то трошечки менше. Але! Зараз бувають дуже підступні пневмонії.

– Саме про це хотіла вас запитати. Що робити, якщо кашель довго не проходить, незважаючи на лікування?

– Що таке підступні пневмонії? Дитина кашляє, причому доволі довго, але при цьому весела, грається, апетит не порушений. Коли слухаєш дитинку, не чуєш нічого, робиш рентген – а там пневмонія. Батьки мають звертати на це увагу, своєчасно доставити дитину до лікаря, обстежити, зробити аналізи. Звісно, всіх підряд не будеш направляти на рентген, але в певних випадках краще перестрахуватися.

– Дуже багато серед знайомих, і не тільки в Україні, тих, хто нещодавно важко перехворів якоюсь вірусною інфекцією. Чому так відрізняється думка про HMPV чиновників від медицини і пересічних громадян?

– По-перше, все залежить від віку – повторю, у людей похилого віку імунна система послаблена, тобто будь-який вірус переноситься важче. Тому ми й радимо вакцинацію. Так, ми можемо не вгадати з вірусом – чекали А, прийшов В, але є комбіновані вакцини. Звичайно, від цього конкретного вірусу поки немає вакцини, але, якщо ви будете вакциновані від грипу, у вас будуть в крові якісь антитіла, і вони хоча б мінімально захистять вас від іншої респіраторної інфекції. Я розумію, що вакцини недешеві, але лікування обійдеться набагато дорожче.

– Є ще одна хвороба, яка начебто зростає, – кашлюк. Що ви можете розповісти?

– Так, десь з травня почали з’являтись дітки з кашлюком. Ця хвороба супроводжується нападоподібним кашлем, причому часто нічним, який дуже важко зупинити. У дитини починають боліти м’язи грудної клітки, лопаються судини в склерах. І тут справа саме у вакцинації. Зараз багато батьків відмовляються від вакцинації, і мало того, що їхні діти захворіють, вони ще передадуть цю хворобу іншим дітям. Тобто треба і батькам, і керівникам садочків і шкіл уважніше ставитись до питання вакцинації дітей, не брати невакцинованих дітей, і це дуже серйозно.

– Чи дійсно збільшилась кількість діток, у яких діагностовано кашлюк?

– Так, ми це підтверджуємо дослідженнями: набираємо кров, направляємо в лабораторію і виявляємо імуноглобулін М, тобто це не тільки по симптомах, але й лабораторно підтверджено. І повідомлення терміново йде на санстанцію, а потім негайно на Київ. Це дуже серйозно. Цього року вже було десь 6 чи 7 хворих. Це дуже багато, адже декілька років я їх не бачила зовсім – і ось вам таке. Наче стали забувати про таку хворобу – але вона знову з’явилася. Тобто ще раз звертаюсь до батьків з проханням вакцинувати своїх дітей, причому з суворим дотриманням графіка. Від цього залежить їхне здоров’я, а іноді й життя.