Технічне волонтерство від «Новагро-сервіс»

Ми довго вмовляли директора ТОВ «Новагро-сервіс» Максима Курзова про інтерв’ю. Щоразу відмовлявся, мотивуючи тим, що його підприємство реклами не потребує, а допомога ВСУ щира, від душі, якою має бути для кожного українця. Вдалися до нашого перевіреного прийому: про це має знати якомога більше людей. Можливо, для когось це буде прикладом. Вмовили.

Трохи загальної інформації. Товариство працює з 1997 року. Ремонтують велику самохідну сільгосптехніку – New Holland, Case IH та іншу. Крім того фахівці підприємства виконують діагностику та ремонт двигунів бренду Cummins майже для всього – від газонокосарок до електростанцій. До того це ще й майстерня Bosch Diesel Service.

До 97-го року на цьому місці була так звана база КПКІ «Грунтопосівмаш». Це був дослідний підрозділ проєктно-конструкторського інституту, який забезпечував конструкторською документацією на посівну техніку велику кількість заводів Радянського Союзу. Саме тут виготовлялися проєктні зразки, і їх випробували на своїх же полях.

Оскільки наш регіон аграрний, попит на послуги «Новагро» є. Взимку ремонтують сільгосптехніку на своїй базі. Починаючи з весни, з активних польових робіт, виїжджають на місця – для цього створені виїзні бригади. Кілька років тому їздили навіть в інші області, зараз ця послуга більш локалізована.

В основному тут ремонтують самохідну техніку – трактори, комбайни, оприскувачі. Двигуни – будь-якого виду техніки, навіть для шахти ремонтують. Буває, що спеціалісти й під землю опускаються.

Щодо спеціалістів. Колектив досить стабільний. Є такі, що працюють більше двадцяти років. Максим Юрійович каже, що на підприємстві не прийнято говорити «слюсар». Ті, хто обслуговують таку серйозну техніку, мають вищу освіту, їх цінують і позиціонують як сервісних інженерів.

Розбиратися в сільгосптехніці і не розбиратися в автомобілях – це нонсенс. Співробітники «Новагро-сервіс» спочатку обслуговували та ремонтували власні машини. А з 2014 року, коли по допомогу звернувся 3-й полк спецназу, цей напрямок почав розвиватися.

– Один з наших колишніх співробітників був призваний на службу в 3-й полк, – розповів Максим Юрійович. – Він рекомендував наше підприємство, коли хлопцям треба було підготувати для передової Nissan Patrol. Тоді ніхто не знав, що таке волонтерство, ми просто допомогли бійцям. А потім нас стали рекомендувати один одному. З початком повномасштабної війни кількість звернень суттєво збільшилася.

Частіше за все налагоджують автомобілі, які їдуть на передову. Наприклад, ті, що пригнали з-за кордону. Бувають «поранені» авто, які постраждали в боях. І їх «лікують». На знак подяки підприємство отримує прапори, шеврони, фронтові «сувеніри».

Директор «Новагро-сервіс» розповів, що одного разу до нього зателефонували з фронту, попросили дистанційної допомоги. Виявилося, що треба було налагодити двигун САУ, а спеціаліст був лише по стволах. Вийшли з положення: там, на місці, робили фото, відео двигуна, надсилали сюди, а тут радили, що робити. Такий собі онлайн-сервіс в умовах війни.

– Ми не рекламуємо свою діяльність в соцмережах, – каже Максим Курзов. – Називаємо це технічним волонтерством. Таких, як ми, немало. І держава має бути зацікавлена у використанні наших можливостей у більш повному обсязі. Зараз ми допомагаємо військовим за рахунок того, що заробляємо іншими послугами. А могли б це робити на системній основі. Наприклад, професійно робимо форсунки Bosch. Після ремонту вони мають гарантію Bosch в Німеччині. Двигуни Cummins, на яких ми спеціалізуємося, використовуються на деяких видах військової техніки. Їх можна доправляти до нас, і ми ремонтуватимемо. Але все це треба систематизувати. Я писав листи з цього приводу до Міноборони та Укроборонпрому, але у відповідь тиша.

Хоч колектив тут сталий, але вузькоспеціалізованих фахівців – по одній людині. Довго не могли знайти «паливника» для Bosch, вирішили свого механіка вивчити, щоб замінив майстра вже поважного віку. Щойно вивчили – пішов воювати. Тим не менш, працюють і допомагають.