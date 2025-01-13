Юрій Гугленко: «Ми виходили з наших можливостей»

Зазвичай період звітів місцевої влади за минулий рік затягується аж до травня. Але редакція «УЦ» вирішила не чекати на підсумкову сесію, а звернулася з запитаннями до першого заступника міського голови м. Олександрії Юрія Гугленка.

– Юрію Олександровичу, пропоную повернутися до підсумків року минулого. Не будемо поки що вантажити людей цифрами, а одразу перейдемо до справ. Які проєкти та завдання вдалося і що не вдалося реалізувати місцевій владі Олександрії у 2024 році?

– У минулому році виконували капітальний ремонт вулиці Олексія Скічка від перехрестя з вулицею Знам’янською до перехрестя з вулицею Войнівською у м.Олександрії, капітальний ремонт вулиці Запорізької від перехрестя з вулицею Єфремова до перехрестя з провулком Краснодонців, а також капітальний ремонт вулиці Єфремова від перехрестя з вулицею Максима Бендерова до перехрестя з вулицею Запорізькою. Це те, що стосується інфраструктури.

Що стосується медицини. Протягом року проводився ремонт в КП «Дитяча міська лікарня» педіатричного відділення стаціонару другого поверху будівлі та відділення профілактики та денного стаціонару (другий поверх, крило «А»). Також у січні 2025-го очікується завершення ремонту реабілітаційного відділення КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» – приміщень 5 поверху (кабінет ерготерапії, зал фізичної терапії та частини допоміжних приміщень).

Також ми отримали 4 когенераційні установки. Зараз активно займаємося їх встановленням. А ще у нас є два великих проєкти, які ми теж у 24-му році розпочали. Це капітальний ремонт будівлі (санація) Олександрійського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17 – ліцей) та капітальний ремонт (санація) будівлі НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» це дві найбільші школи в місті. Що передбачає собою санація – це повна заміна покрівлі, оновлення вікон і утеплення покриттів самого приміщення, в рамках проєкту відновлення України.

Це з того, що планували, те, що вдалося зробити. Тобто ми виходили з наших можливостей, з тих проєктів, які в нас є і по яких вже проведені тендери.

– Весь минулий рік головною темою нашого життя залишалася війна. Розкажіть, як воювали та як допомагали фронту олександрійці.

– Якщо говорити про Сили оборони, тобто про різні види Збройних сил України, починаючи від СБУ і закінчуючи МНС, то на їх підтримку було витрачено майже 25 мільйонів гривень. Окрім того, на реабілітацію, на поховання загинувших хлопців, на харчування, на лікування і таке інше було витрачено ще майже 130 мільйонів. Тобто можна говорити про те, що олександрійський міський бюджет на війну в минулому році витратив 150 мільйонів гривень.

– Допомагаєте землякам, які воюють у ЗСУ?

– Обов’язково. У нас підписана партнерська угода з кількома військовими частинами. Тобто в першу чергу допомога, яка розподіляється, йде тим військовим частинам, які в нас зареєстровані. Ну, крім того, багато ж хлопців приїжджають, звертаються зі своїми питаннями, то Мавік купіть, то бензином заправте, то ще щось. Тобто ця робота в нас нормально налагоджена.

– Судячи з численних повідомлень протягом року, Олександрія активно співпрацює з різними міжнародними організаціями.

– Так. У першу чергу я б хотів згадати про USАID, а саме про чотири когенераційних установки, які вони нам передали. Великий проєкт, дороговартісний. Потім у нас виникла проблема стосовно їх встановлення, підключення, це також, мабуть, відсотків 80 від вартості цих когенераційних установок, яка складає 71 мільйон. Ми шукали донорів, зверталися до обласної влади, до державної влади, до Кабінету Міністрів. Усі вони розводили руками і нам не допомагали. Нарешті в серпні після вдалих перемовин міської влади та КП «Теплокомуненерго» вдалося досягти угоди про співпрацю з USАID щодо повного шефства над цим проєктом. Зараз тривають роботи щодо його реалізації. Визначені підрядні організації вже працюють. Досягнуто великого прогресу в будівництві саме на основній котельні – Районній. Як спрогнозовано керівником проєкту Марком Трейнором, реалізація проєкту повинна бути завершена в березні – квітні 2025 року. Це одна історія.

Друга історія – ми створили Агенцію розвитку нашої громади, це комунальна установа, завданням якої є якраз співпраця з міжнародними донорами, проведені певні перемовини, ми вже виготовили проєкти для реконструкції застарілих будівель, які не використовуються містом, під будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.

Ну і проєкт, який спрацьований на державному рівні, – це санація 20-ї та 17-ї шкіл. Кабінет Міністрів отримав від міжнародних донорів кошти для реалізації цих проєктів і передав нам, щоб ми могли реалізувати ці проєкти по двох найбільших школах міста Олександрія.

– Ну і, мабуть, співпрацю з британським Батом треба згадати.

– Так, місто Бат, ми постійно на зв’язку, ми постійно спілкуємося. Нещодавно вони передали великий 200 кВт генератор для нашої поліклініки КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії», тепер вона автономно зможе працювати у випадку відключення світла. Ну і з приємних сюрпризів – вони передали солодкі подарунки для маленьких олександрійців.

– Зрозуміло. Трохи складно говорити про 2025 рік, ситуація змінюється практично щодня. Все-такі які першочергові проєкти сьогодні стоять на порядку денному в місцевої влади?

– Олександрійська міська рада прийняла бюджет на 25-й рік, він збалансований, не більший, ніж в минулому році, майже такий самий. Ми повністю забезпечили першочергові платежі по заробітній платі, по обов’язковим виплатам, які належать міській раді. Так, він має певний дефіцит, невеличкий при прийнятті, але ми сподіваємось на нашу співпрацю з платниками податків. Наприклад, у 2024 році ми додатково в бюджет додали 70 мільйонів гривень. Ми розраховуємо, що і в 25-му році платники податків, свідомі олександрійці, будуть допомагати громаді, і в нас бюджет буде забезпечувати ті обов’язкові програми, які ми собі запланували.