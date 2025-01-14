Змінено періодичність подання об’єднаної звітності

З 01 січня 2025 року змінено періодичність подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі ‒ Податковий розрахунок) за найманих працівників.

Нові терміни подання Податкового розрахунку встановлено Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану” (далі – Закон № 4015), який набрав чинності з 01 грудня 2024 року.

Головною новацією Закону № 4015 є впровадження щомісячного подання платниками податків, у тому числі податковими агентами, платниками єдиного внеску Податкового розрахунку в строк до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Звертаємо увагу, що за IV квартал 2024 року Податковий розрахунок слід подати в термін, визначений для квартальної звітності ‒ не пізніше 10 лютого 2025 року.

Нормативно передбачено подання щомісячного Податкового розрахунку за наступними типами:

“Звітний”;

“Звітний новий”;

“Уточнюючий”.

Водночас при поданні Податкового розрахунку за минулі періоди та / або з типом “Уточнюючий” за періоди квартальної звітності, необхідно обов’язково зазначати місяць, за який подається інформація, та надавати звітність у форматі щомісячної звітності.

Переваги нової періодичності подання звітів:

забезпечення щомісячного контролю за повнотою сплати єдиного соціального внеску;

щомісячного контролю за повнотою сплати єдиного соціального внеску; можливість щомісячного обчислення страхового стажу для своєчасного призначення страхових виплат за існуючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (у разі настання відповідних страхових випадків);

страхового стажу для своєчасного призначення страхових виплат за існуючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (у разі настання відповідних страхових випадків); відсутність необхідності подання проміжних довідкових звітів;

проміжних довідкових звітів; оперативне отримання інформації про доходи фізичних осіб, фактичні трудові та цивільно-правові відносини.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області