Обласна філармонія презентує

Вже 6 лютого о 18:00 відбудеться сольний концерт солістки обласної філармонії Світлани Польової! Минулоріч ця подія стала резонансною в культурному житті нашого міста, де Світлана вразила глядачів майстерним виконанням світового рівня. Тому ми запрошуємо всіх, хто не потрапив на концертну програму.

Ви почуєте сучасні хіти відомих українських та іноземних зірок у новій інтерпретації. На вас чекають найкращі артисти нашого міста – ансамбль «Єлисавет ретро», солісти обласної філармонії та музичний бенд. Вечір неймовірно потужного вокалу та краси у програмі «Love is found».

Тож чекаємо саме на вас.