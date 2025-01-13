За що платитимемо в лікарнях?

1 січня 2025 року набули чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів, що регулює надання платних медичних послуг у лікарнях. Вони існували в медзакладах і раніше, але з нового року була оновлена редакція постанови, яка регулює їх надання.

Тепер у кожній лікарні, яка має контракт з Національною службою здоров’я України, пацієнти зможуть побачити, які послуги покриваються Програмою медичних гарантій, а які – ні. Лікарня повинна мати прейскурант і чітко визначений розрахунковий рахунок для оплати таких послуг.

Наразі, згідноз постановою, пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повинні оплачувати медичні послуги в таких випадках:

– звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не потрібне відповідно до законодавства;

– надання медичних послуг за договорами з юридичними особами;

– медичні послуги в закладах охорони здоров’я сектору безпеки і оборони та Державного управління справами для пацієнтів, які не належать до прикріпленого контингенту;

– послуги, що не покриваються Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Нагадаємо, що направлення не потрібні при зверненні до таких спеціалістів:

– гінеколога, у тому числі дитячого,

– психіатра,

– нарколога,

– стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),

– фтизіатра,

– лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Звичайно, електронне направлення не потрібне також у випадках, коли пацієнтові необхідна екстрена медична допомога. Ця допомога надається безоплатно усім пацієнтам без винятку, без направлення і декларації.

Постанова також визначає, що пацієнти мають сплачувати лише за додаткові послуги, а сама медична допомога буде покрита коштами з Програми медичних гарантій у таких випадках:

– надання медичних послуг на дому, якщо це є бажанням пацієнта;

– можливість самостійного вибору лікуючого лікаря при отриманні планової медичної допомоги в стаціонарних умовах;

– перебування в палаті підвищеного комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

Для забезпечення прозорості та доступності інформації кожен заклад охорони здоров’я має публікувати на своїх офіційних сайтах і в лікарнях повний перелік платних послуг із зазначенням їхньої вартості. Ще одна новація: розрахунки за ці послуги тепер здійснюватимуться виключно в безготівковій формі.