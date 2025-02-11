Нові можливості для роботодавців: формування та подання запиту на корегування сум виплати для ЕЛН

Відтепер для лікарняних, які були профінансовані Фондом соціального страхування (далі ‒ ФСС) у 2023 році, роботодавці можуть подати запит на корегування сум-розрахунків, а саме сформувати та подати запит на корегування сум виплати для електронних листків непрацездатності згідно з заявами-розрахунками, поданими до ФСС до 01 січня 2023 року.

Такі випадки виникають, якщо страхувальник під час перевірки нарахування середньоденної допомоги застрахованим особам виявив помилку та виникла необхідність дозамовити страхові кошти. Ця “доплата” стосується електронних лікарняних листків, що сформовані та подані на фінансування до ФСС до 01 січня 2023 року.

Для подання запиту для донарахування коштів необхідно бути авторизованим користувачем вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України та дотримуватись послідовності кроків.

Важливо! Запит формується у розділі меню “Листки непрацездатності”.

При наведенні курсора користувач отримує інформаційне повідомлення (з текстом): “Запит на корегування сум виплати по ЕЛН згідно заяв-розрахунків поданих до ФСС до 01.01.2023 (доплата по ЕЛН)”.

Для заповнення та подання запиту передбачено кнопку “Створити” , яка відкриває загальні дані , які заповнюються автоматично (код ЄДРПОУ, найменування страхувальника, який подає запит) та ручне (регіон, телефон страхувальника, місцезнаходження, ПІБ керівника, головного бухгалтера, відповідальної особи страхувальника, РНОКПП застрахованої особи, по ЕЛН, якій необхідно здійснити доплату, ПІБ застрахованої особи, номер ЕЛН, за яким здійснити доплату, дата початку періоду непрацездатності, дата закінчення періоду непрацездатності, номер, дата та номер додатку заяви-розрахунку, поданої до ФСС) введення. Інформація щодо ЕЛН , що внесена до заяви-розрахунку, поданої до ФСС:

кількість днів, що підлягають (всього) та кількість днів, що підлягають оплаті (зокрема за рахунок коштів Фонду), сума (в гривнях з копійками (всього) та сума (в гривнях з копійками) (зокремаза рахунок коштів Фонду), страховий стаж (в повних місяцях) (загальний) та страховий стаж (в повних місяцях) (за останні 12 місяців).

Інформація щодо ЕЛН уточнена (для корегування заяви-розрахунку на збільшення):

кількість днів, що підлягають (всього) та кількість днів, що підлягають оплаті (зокрема за рахунок коштів Фонду), сума (в гривнях з копійками (всього) та сума (в гривнях з копійками) (зокрема за рахунок коштів Фонду), страховий стаж (в повних місяцях) (загальний) та страховий стаж (в повних місяцях) (за останні 12 місяців).

Банківські реквізити : спеціальний рахунок, МФО, найменування банку страхувальника. Підкріпити обґрунтоване пояснення (вказати причину виникнення помилки нарахування середньоденної допомоги) та скановану копію заяви-розрахунку, поданої до ФСС. Натиснути з берегти / підписати та відправити до Пенсійного фонду України.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області