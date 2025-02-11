Які виплати отримує військовий після поранення: пояснюють юристи

Військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво під час захисту України, мають право на низку виплат та соціальних гарантій. Про те, на які види виплат можуть розраховувати поранені захисники та як їх отримати, розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Якщо військовий отримав поранення на фронті та перебуває на лікуванні або у відпустці для лікування після тяжкого поранення, він може кожного місяця отримувати до 100 тисяч гривень додаткової грошової винагороди, а також щомісячне грошове забезпечення.

Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовця

Воно передбачене за останньою займаною посадою на весь час лікування, але не більше 12 місяців поспіль.

«Якщо ж існує потреба в більш тривалому лікуванні, то потрібно пройти ВЛК не пізніше, аніж за 4 місяці після початку лікування. І саме на його основі буде продовжуватися виплата грошового забезпечення. У разі невиплати можна подати рапорт із відповідним висновком ВЛК про потребу в тривалому лікуванні», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень

За кожен місяць стаціонарного лікування захисникам передбачена додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень. Вона також виплачується за перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення, якщо відповідний висновок ухвалила ВЛК.

Допомога для вирішення соціально-побутових питань

Розмір виплати дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця. Це включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років і додаткові щомісячні виплати, але не враховує винагороди, зокрема «бойові». Вона надається 1 раз на рік, за наявності підстав на подачі відповідного рапорту. Такі кошти одноразово виплачуються військовослужбовцям, які:

отримали поранення при виконанні завдань під час воєнного стану;

отримали інвалідність внаслідок поранення, повʼязаного із захистом Батьківщини;

безперервно перебувають на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування, у звʼязку з хворобою, повʼязаною із захистом Батьківщини (більше 30 днів поспіль).

Грошова допомога на оздоровлення

Для отримання оздоровчих необхідно писати рапорт. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які набули (набувають) право на отримання щорічної основної відпустки, один раз на рік виплачується грошова допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям:

у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості,

або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки),

або без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) – на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.

Одноразова допомога військовим при встановленні інвалідності

Право на одноразову грошову допомогу мають військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, спричиненої пораненням, травмою, контузією, каліцтвом або захворюванням, що виникли під час виконання обов’язків військової служби або у процесі її проходження.

Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно звернутися до відповідних установ залежно від статусу особи:

Військовослужбовцям — до військової частини.

Звільненим зі Збройних сил України — до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Звільненим з інших військових формувань (Національна гвардія, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки МО, Держспецзв’язок, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту тощо) — безпосередньо до установ, у яких вони проходили службу перед звільненням.

Розмір одноразової грошової допомоги (ОГД) залежить від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством станом на 1 січня відповідного року, та щорічно підвищується. У 2025 році виплати складають:

для І групи інвалідності — 400 прожиткових мінімумів, що складає 1 211 200 гривень

для ІІ групи інвалідності — 300 прожиткових мінімумів, що складає 908 400 гривень

для ІІІ групи інвалідності — 250 прожиткових мінімумів, що складає 757 000 гривень

Куди звертатися за юридичною допомогою?

Більше інформації щодо виплат та їхнього отримання можна знайти на вебсайті Міноборони за цим посиланням. Безоплатно українців консультують у Державній системі безоплатної правничої допомоги, що працює за номером 0 800 213 103. Також можна скористатися телеграм-ботом для військовослужбовців Сил оборони, ветеранів, членів їхніх родин та військовозобов’язаних українців, які потребують юридичної підтримки, який створила команда Гончаренко центрів. Тут зібрані відповіді на найчастіші запитання бійців, а також зразки документів, які можуть знадобитися військовим. Аби скористатися телеграм-ботом, достатньо перейти за цим посиланням, або знайти його у месенджері @GoncharenkoMilitaryBot. Далі — натиснути «Розпочати», обрати потрібний розділ та натиснути на нього. Безоплатні юридичні консультації також надають на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.