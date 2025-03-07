Де отримати безкоштовну психологічну підтримку в Україні тим, хто постраждав від війни: адреси та контакти

В умовах постійного стресу та викликів, пов’язаних із війною та її

наслідками, все більше українців стикаються з потребою у психологічній

підтримці. Однак в Україні працюють численні ініціативи та організації,

які надають безкоштовну допомогу тим, хто цього потребує.

Тож куди звертатись за фаховою підтримкою та як отримати консультацію

психологів абсолютнобезоплатно? Сьогодні пропонуємо вам добірку програм

підтримки психологічного здоров’я.

Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як? <https://howareu.com/>»

«Ти як?»— аптечка з самодопомоги та навичок адаптації до нових реалій

для дітей і дорослих.

Ця Всеукраїнська інформаційна програма, ініційована першою леді Оленою

Зеленською, спрямована на формування в українців культури турботи про

ментальне здоров’я.

Проєкт психологічної підтримки «Поруч» <https://poruch.me/>

«Поруч»— це онлайн та офлайн групи психологічної підтримки для підлітків

та батьків, які постраждали внаслідок повномасштабного російського

вторгнення. На платформі працюють професійні психологи та психологині з

навичками допомоги людям, травмованим війною.

А ще отримати безкоштовну психологічну допомогу та приєднатись до груп

підтримки тут можуть і вчителі, які працюють із дітьми і самі часто

потребують підтримки.

Служба психічного здоров’я UA Mental Help <https://mentalhelp.com.ua/>

«Mental Help»— онлайн-платформа з надання безкоштовної професійної

психологічної підтримки. Тут можна підібрати фахівця, який надасть

необхідну допомогу лише в кілька кліків. Самі заняття відбуваються

онлайн та є абсолютно безкоштовними.

Онлайн-платформа Розкажи мені <https://tellme.com.ua/>

Тут ви знайдете підтримку, якщо відчуваєте тривогу, переживаєте панічні

атаки або вам емоційно складно. Фахівці платформи працюють за ефективним

методом терапії, що допомагає впоратися з негативними думками та почуттями.

Саму ініціативу створено Інститутом глобальної трансформації (Institute

for Global Transformation).

Благодійний фонд«Світ Українцям»

<https://linktr.ee/world2ukrai nians?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTE AAaavhq13vmxAu4ezTrJAsNAKWmfQh TbdFtwqGMtHf8D1PoAqbXn_ aFNybGI_aem_GWzMWQiPsFT2wwdW7t WqSg>

БФ «Світ Українцям»— організація із Запоріжжя. Основний напрямок роботи

— надання психосоціальної підтримки всім, чий стан погіршився через війну.

Серед ініціатив, які реалізовує фонд — програми з надання підтримки для

сімей із прифронтових областей, які виховують дітей з інвалідністю;

ініціативи із запобігання та протидії гендерно зумовленому насиллю,

підтримки ветеранів і дружин військовослужбовців, а також програма

ментального відновлення для волонтерів, працівників ДСНС, ОМС і

журналістів із прифронтових областей.

Крім того, у Запоріжжі функціонує одна з найбільших у місті соціальних

кухонь, а також шелтер фонду, де прихисток можуть знайти всі, хто

втратив домівку через війну.

ГО «Дівчата» <https://www.divchata.org/uk/>

ГО «Дівчата»— це простір підтримки, можливостей і змін для жінок та

дівчат в Україні. Отримати психологічну, юридичну та гуманітарну

допомогу тут можуть і жінки та діти, які постраждали від війни.

Організація також працює у сфері сексуальної освіти, запобігання

гендерно зумовленого насилля та сприяє розвитку жіночого лідерства і

підприємництва.

Благодійний фонд «Майнді» <https://mindyfoundation.com.u a/>

Фонд спеціалізується на допомозі ветеранам, військовим, ВПО, медикам,

журналістам і волонтерам. Тут військові та цивільні, які пережили важкі

травми, втратили кінцівки чи зазнали тортур, можуть отримати необхідну

психологічну підтримку.

Команда фонду — це досвідчені психологи/-ні, психіатри/-ні та військові

психологи/-ні.

Національна гаряча лінія

Отримати необхідну підтримку можна на Державній гарячій лінії за номером

0-800-100-102. Послуга — безкоштовна та доступна щодня з 10:00 до 20:00.

В Україні працюють також інші гарячі лінії, де можна скористатись

допомогою психологів. Тож якщо ви чи ваші рідніпотребуєтеконсультації,

телефонуйте:

– 0 800 60 20 19 — контакт-центр МОЗ.

– 1547 — урядова лінія.

– 0 800 33 20 29 — лінія підтримки для ветеранів та членів їхніх родин

Українського ветеранського фонду (працює цілодобово).

– 0 800 100 102 — лінія Національної психологічної асоціації.

– 0 800 210 160 — лінія міжнародної гуманітарної організації «Людина в

біді».

– (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 — лінії Київського міського центру

психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи.

– 0 800 211 444 — лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з

міграції.

– 7333 —національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки

психічного здоров’я Lifeline Ukraine.

– 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) та 116 123 (з

мобільного) — лінія ГО «Ла Страда-Україна».

Усі дзвінки — анонімні, безоплатні та конфіденційні.