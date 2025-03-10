Була дитина і нема

Про смерть у лікарні Світловодська однорічної дівчинки ЗМІ дізналися із соцмереж, де мама дитини Руслана Скорінцова опублікувала відеозвернення із закликом не дати «замовчати» трагедію. Неймовірно, але в обласному департаменті охорони здоров’я про це дізналися із ЗМІ…

Руслана на відео детально розповіла, що відбувалося напередодні смерті доньки. А саме: її з дитиною привезли у Світловодську ЦРЛ 2 березня о 00.30. У дитини була висока температура та судоми. Її реанімували, вона була під кисневою маскою до 6-ї ранку. Після цього їй виміряли тиск і сатурацію, зробили флюорографію, легені у дитини були чисті.

Дівчинці поставили дві крапельниці, кожна тривалістю по півтори години. Протягом усього наступного дня все було добре, температури у дитини не було. О 16.30 в лікарню прийшов чоловік Руслани Сергій, щоб дружина могла піти додому перепочити. Подружжя зв’язувалося по відео.

«Останній дзвінок був о 21.39, ми розмовляли до 21.46. Дитина була весела, відповідала мені та посміхалася. Після дзвінка медсестра поставила дитині крапельницю, яка викапала менш ніж за 15 хвилин, і вона сказала чоловіку: “Потримай дитину, я вколю антибіотик”. Який саме – не сказала. Вона не взяла пробу на алерген, ввела за декілька секунд 5-кубовий шприц антибіотика. Дитина відразу закотила очі у чоловіка на руках і посиніла. Чоловіка вигнали за двері реанімації, поміряли йому тиск і дали таблетку. В 00.24 вийшли лікарі та повідомили, що дитини не стало».

Руслана сказала, що разом з поліцейськими була в лікарні за п’ять хвилин. Спочатку їм не відчиняли двері. Коли поліцейські почали стукати, відчинили. Жінка написала заяву в поліцію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: умисне вбивство малолітньої дитини і неналежне виконання медпрацівниками своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Кіровоградській області взяло справу під особистий контроль. Також контролюють хід розслідування начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович та міський голова Світловодська Андрій Маліцький.

До розслідування обставин смерті однорічної дити у Світловодську долучився департамент охорони здоров’я Кіровоградської ОВА. Його директор Олег Рибальченко під час брифінгу повідомив, що створено комісію з числа досвідчених лікарів обласного рівня. Вона звіряє вилучену поліцією медичну документацію з даними, що були внесені в електронну систему охорони здоров’я. «Треба ретельно розібратися і чітко визначитися з приводу дій конкретних лікарів, правильності призначень, проведення інфузійних заходів. В нас є право за необхідністю залучити незалежну експертизу Міністерства охорони здоров’я. якщо лікарі дійсно проявили недбалість, вони мають бути жорстко покарані», – зазначив чиновник від медицини.

Батьки померлої дівчинки розповіли «Суспільному», що за попередніми висновками судмедексперта, причина смерті дитини – набряк головного мозку. Подружжя вважає, що до смерті призвела лікарська недбалість.

Смерть дитини в лікарні, під наглядом медиків – це надзвичайна ситуація. Про те, що сталося в лікарні Світловодська, хто винен, скажуть експерти та правоохоронці. Ми є не тими, не іншими, тому можемо дозволити собі емоції. Видається очевидним те, що дитину у важкому стані можна було доправити до обласної дитячої лікарні. Там і обладнання краще, і спеціалістів більше. Це доцільно навіть з точки зору «перестраховки» лікаря рівня районної лікарні. Чому це не було зроблено – питання.

Звісно, ніхто з педіатрів не дав нам коментар з приводу трагедії – не знають нюансів, не є членами комісії, не мають права. На прохання редакції про алгоритм дій медиків в складних ситуаціях з маленьким пацієнтом нам розповіла наш добрий друг, лікар-педіатр, заступниця головного лікаря з охорони дитинства і материнства ЦПМСП №1 Кропивницького Тетяна Діхтяренко. «Коли до медичного закладу надходить дитина у важкому стані, ми, ще навіть не знаючи причини, діагнозу, повідомляємо про це генеральному директору і міському педіатру. Від них інформація іде до начальника міського управління охорони здоров’я. Далі – до керівника обласного департаменту. За таких дій рішення стосовно хворої дитини приймається колегіально».