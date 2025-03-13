Нардеп Шуляк назвала три кроки, які допоможуть українцям швидше придбати квартиру

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Стало відомо, що допоможе українцям швидше придбати квартиру

Партія “Слуга Народу” та її очільниця Олена Шуляк наполягають на якомога швидшому впровадженні трьох ключових інструментів, які допоможуть зробити житло в Україні більш доступним. Мова йде насамперед про розширення програми “єОселя”, оренду з правом викупу та житлові кооперативи.

“Власне житло не повинно бути розкішшю для українців. Не можна чекати десятиліттями на те, щоб мати власну домівку. Дім має стати доступним для кожного, хто втратив своє житло через війну або хто просто хоче жити в кращих умовах. Зміни, які зараз обговорюються, повинні стати реальністю, а не обіцянками. Саме над цим ми працюємо з нашою політичною силою”, – заявляє Шуляк і додає, що, за даними аналітиків, щоб купити однокімнатну квартиру на вторинці, середньостатистичному українцю потрібно відкладати свою зарплату кілька років. Для квартири в Києві – 8 років, у Львові – понад 9-ть, а в Одесі – більше 6-ти.

Щоб ці роки очікування істотно скоротилися, на думку Шуляк, необхідно збільшити фінансування програми іпотечного кредитування “єОселя” та адаптувати її умови для внутрішніх переселенців. Зокрема дати їм змогу купувати більш старе житло, а також збільшити максимальну суму кредиту, щоб вони могли придбати житло в більш широкому діапазоні варіантів. І партія “Слуга Народу” буде добиватися, щоб це стало якомога швидше.

“Оренда з правом викупу – ще один ефективний механізм, що дає змогу є людям спочатку орендувати житло, а через кілька років викупити його. Така практика працює в багатьох країнах ЄС, і її необхідно ввести в Україні для ВПО, молоді та інших категорій громадян, які не можуть одразу дозволити собі придбати житло”, – зазначає парламентарка.

Запровадження житлових кооперативів, додає вона, також дасть змогу створити доступне житло для людей середнього класу, молоді та пенсіонерів, дасть змогу об’єднати ресурси громади для створення нових житлових одиниць, де люди зможуть жити за доступними умовами.

“Ці зміни однозначно будуть дієвими – про це вже свідчить статистика. Зокрема завдяки ініціативі партії “Слуга Народу”, яка стосувалася збільшення віку житла, яке можна купити за допомогою “єОселя”, кількість ВПО, які у такий спосіб придбали помешкання, суттєво зросла. Раніше вони могли придбати житло не старше 3 років, що значно обмежувало їхній вибір. Зараз програмою можуть скористатися люди, які хочуть придбати житло до 10 років. У межах програми “єВідновлення” виділено 15 млрд грн на житло для ВПО”, – резюмує нардеп.