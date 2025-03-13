Нардеп Шуляк назвала три шага, которые помогут украинцам побыстрее приобрести квартиру

Стало известно, что поможет украинцам побыстрее приобрести жилье

Партия “Слуга Народа” и ее глава Елена Шуляк настаивают на скорейшем внедрении трех ключевых инструментов, которые помогут сделать жилье в Украине более доступным. Речь идет прежде всего о расширении программы “еОселя”, об аренде с правом выкупа и жилищных кооперативах.

“Собственное жилье не должно быть роскошью для украинцев. Нельзя ждать десятилетиями того, чтобы обзавестись своим жильем. Оно должно стать доступным для каждого, кто потерял свой дом из-за войны или кто просто хочет жить в лучших условиях. Изменения, которые сейчас обсуждаются, должны стать реальностью, а не обещаем. Именно над этим мы работаем с нашей политической силой”, – заявляет Шуляк и добавляет, что, по данным аналитиков, чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичке, среднестатистическому украинцу нужно откладывать свою зарплату несколько лет. Для квартиры в Киеве – 8 лет, во Львове – более 9-ти, а в Одессе – больше 6-ти.

Чтобы эти годы ожидания существенно сократились, по мнению Шуляк, необходимо увеличить финансирование программы ипотечного кредитования “еОселя” и адаптировать ее условия для внутренних переселенцев. В частности, дать им возможность покупать более старое жилье, а также увеличить максимальную сумму кредита, чтобы они могли приобрести жилье в более широком диапазоне вариантов. И партия “Слуга Народа” будет добиваться, чтобы это стало как можно скорее.

“Аренда с правом выкупа – еще один эффективный механизм, позволяющий людям сначала арендовать жилье, а через несколько лет выкупить его. Такая практика работает во многих странах ЕС, и ее необходимо ввести в Украине для ВПЛ, молодежи и других категорий граждан, которые не могут сразу позволить себе приобрести жилье”, – отмечает Шуляк.

Введение жилищных кооперативов, добавляет она, также позволит создать доступное жилье для людей среднего класса, молодежи и пенсионеров, позволит объединить ресурсы громады для создания новых жилых единиц, где люди смогут жить по доступным условиям.

“Эти изменения однозначно будут эффективными – об этом уже свидетельствует статистика. В частности, благодаря инициативе партии “Слуга Народа”, которая касалась увеличения возраста жилья, которое можно купить с помощью “еОселя”, количество ВПЛ, которые таким образом приобрели жилье, существенно возросло. Раньше они могли приобрести жилье не старше 3 лет, что значительно ограничивало их выбор. Сейчас программой могут воспользоваться люди, желающие приобрести жилье до 10 лет. В рамках программы “еВидновлення” выделено 15 млрд грн на жилье для ВПЛ”, – резюмирует Елена Шуляк.