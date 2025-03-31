Депутати визначились із пріоритетами

Зміни до бюджету Кропивницької міської територіальної громади внесли депутати міської ради на черговому засіданні дев’ятої сесії, яке відбулось 25 березня.

Доповідаючи з цього питання начальниця фінансового управління Любов Бочкова зазначила, що рішенням міської ради пропонується залучити до бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік міжбюджетні трансферти у сумі 19,6 мільйона гривень.

– У тому числі залучаємо субвенцію на реалізацію проєктів у рамках Програми з відновлення України 13,5 мільйона гривень по управлінню капітального будівництва на капітальний ремонт приміщення КНП «Територіальне стоматологічне об’єднання»; освітню субвенцію на придбання обладнання та капремонт їдалень (харчоблоків) 5,8 мільйона гривень по управлінню освіти на Ліцей природничих наук із співфінансуванням з бюджету громади 3,6 мільйона гривень; субвенцію на виконання окремих заходів із реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» 210,8 тисячі гривень по управлінню молоді та спорту зі співфінансуванням із бюджету громади 70,3 тисячі гривень на оплату праці координаторам проєкту. А також іншу дотацію на оплату енергоносіїв закладів, у яких проживали внутрішньо переміщені особи, 113,3 тисячі гривень по департаменту соціальної політики міської ради, – повідомила Любов Бочкова.

Крім того, прийнятим рішенням депутати збільшили доходи спеціального фонду бюджету розвитку за рахунок продажу земельних ділянок та направили ці кошти: 2,3 мільйона гривень – на капітальний ремонт центру ментального здоров’я ЦМЛ та придбання реабілітаційної бігової доріжки у відділення реабілітації Дитячої міської лікарні, також 600 тисяч гривень виділили для управління Державної казначейської служби у Кропивницькому на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки культурної спадщини.

Прийнятим рішенням депутати перерозподілили видатки загального фонду на суму 5,1 мільйона гривень, а саме: 2,5 мільйона гривень – на створення та використання зелених насаджень; 1,4 мільйона гривень – на проведення загальноміських заходів в частині сприяння участі народних та зразкових колективів в рамках міських та міжнародних проєктів; один мільйон гривень передбачили на заохочення спортсменів та тренерів.

Депутати Кропивницької міської ради внесли зміни до Програми створення і використання зелених насаджень на території Кропивницької міської територіальної громади на 2024–2027 роки, збільшивши фінансування на озеленення міста на 2025 рік більш як на 6,4 мільйона гривень, на 2026 рік – на 4,3 мільйона гривень.

– У результаті виконання Програми передбачається реалізація завдань та заходів з виконання комплексу робіт, що враховують видалення аварійних та незадовільних дерев, корчування пнів, підготовку місць для озеленення, висадження та утримання зелених насаджень протягом весняно-літнього періоду, взяття їх на баланс балансо­утримувачем для подальшого утримання та догляду на території Кропивницької міської територіальної громади на об’єктах: Лісопарк «Сосновий» (вулиця Холодноярська та провулок Виноградний) площа 4,8 га; Гай Десантників – площа 1,9 га; часткове озеленення вулиці Соборної – від вулиці Любомира Гузара та Великої Перспективної, – повідомив директор департаменту містобудування та земельних ресурсів – головний архітектор міста Роман Лунгол.

За словами посадовця, у результаті реалізації Програми створення і використання зелених насаджень на території Кропивницької міської територіальної громади у Кропивницькому з’являться нові зелені куточки, зокрема на вулиці Соборній за торговельно-розважальним комплексом «Копілка» з’явиться сквер «Мавританський». Також майже на 5 га збільшать Лісопаркову зону – улюблене місце відпочинку кропивничан.