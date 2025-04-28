2:2 на користь «Олександрії»

Увага переважної більшості українських шанувальників футболу цієї неділі була прикута до Львова. Але у вболівальників Кіровоградщини тут була подвійна зацікавленість. І гол Владислава Кабаєва, який відновив рівновагу в компенсований час класичного дербі між «Шахтарем» і «Динамо», зіграв на користь ФК «Олександрія». Ця нічия – 2:2, за неймовірного камбеку «Динамо» з рахунку 0:2 та доволі несподіваного тотального домінування киян у другому таймі, суттєво наблизила команду Руслана Ротаня (на фото) до перших у історії срібних нагород УПЛ.

Ще минулої середи, після півфіналів Кубку України, які вивели до фіналу «Динамо» та «Шахтар», олександрійці забезпечили собі місце в єврокубках. Адже посунути їх із четвірки жодна з команд УПЛ вже не має шансів. Після ж доволі легкої перемоги підопічних Руслана Ротаня над земляками з «Інгульця» – 1:0 – ФК «Олександрія» точно вже завершить цей сезон із нагородами. Залишається лише питання: які це будуть медалі?

Нагадаємо, що бронза вже є в активі олександрійського клубу. ЇЇ здобула команда Володимира Шарана в сезоні 2018-19 років. Після цього був доволі гарний виступ у груповому етапі Ліги Європи. Колектив Руслана Ротаня має зараз чудові шанси перевершити успіх своїх попередників.

За чотири тури до фінішу чемпіонату УПЛ олександрійці впевнено посідають друге місце, випереджаючи «Шахтар» на 6 очок. Уже зараз можна констатувати, що ставка керівництва клубу на тренерський штаб Руслана Ротаня спрацювала – головний тренер «Олександрії» зміг віднайти такий ігровий баланс і підібрати такий склад виконавців, який дав неймовірний результат. Складові цього успіху – надійність, збалансованість складу та прагматизм. Руслан Ротань та його колеги вже заслужили на компліменти. А ще це велике досягнення не тільки футболістів і тренерів, але й менеджменту клубу, який в цьому сезоні спрацював просто відмінно.

Тепер для того, щоб установити найкраще досягнення в клубній історії та здобути срібло, олександрійцям потрібно досягти позитивного результату проти «Полісся» та «Карпат» на виїзді, а потім знову сподіватися на «Динамо». Адже в разі перемоги киян в фіналі Кубку України саме «Олександрія» отримає можливість представляти Україну в більш престижній Лізі Європи, а не в Лізі Конференцій. Та в будь-якому випадку вітання всьому ФК «Олександрія», який дійсно здивував і вразив.