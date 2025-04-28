Тема, яка стосується кожного

Напередодні поминальних днів комунальне підприємство «Ритуальна служба» Кропивницького ініціювало прибирання територій кладовищ разом з приватними організаціями цього ж роду діяльності. Відгукнулися, дружно попрацювали. Ми поспілкувалися з директором КП Юрієм Вісяниковим. Тема поховань актуальна і, як не банально це звучить, стосується кожного.

– Юрію Івановичу, хто обирає кладовище для поховання?

– Близькі та рідні покійного. Можливо, хтось із родини похований, і людям зручно навідуватися до одного кладовища. Що стосується безпритульних людей, для них є окремі спеціальні ділянки.

– Скільки в місті кладовищ?

– Вісім відкритих, вісім закритих. Серед відкритих – Далекосхідне, Лелеківське, Завадівське, Масляниківське, Старобалашівське, Арнаутівське. Додалося Новенське.

– На закритих можливе підзахоронення?

– Так, звичайно. Якщо є вільне місце поряд з могилою когось з родичів. Для цього треба отримати дозвіл в міськраді. Наші спеціалісти підтверджують, що є технічна можливість. Що стосується урни з прахом, то це взагалі без проблем, але з дотриманням певної процедури. Також потрібний дозвіл.

– У зв’язку з війною стало більше похоронів?

– Навпаки, менше. В місті похорон стало на 20 відсотків менше. Так, багато людей виїхали, але ж до нас переїхало внутрішньо переміщені особи. Припускаю, що люди тримаються в очікуванні на перемогу.

– Чому загиблих бійців ховають у саме у вівторок та четвер?

– Це пов’язане з режимом роботи судмедекспертизи. В них людей не вистачає, роботи багато, і суботу вони зробили додатковим вихідним днем. Але є виключення, можемо ховати і в інші дні.

– Тільки лінивий не лаяв ваше підприємство за сміття на кладовищах…

– О, так. Щоб ви розуміли, площа Далекосхідного кладовища – майже 100 гектарів. Лелеківського – 45. Щоби кладовище було бездоганно чистим, треба збільшувати штат нашого підприємство чоловік на 30. Ще й додатково три одиниці техніки.

Всі розуміють, що смітять самі люди. Часто бур’яни з однієї могили кидають на сусідні. Ми по периметру Далекосхідного кладовища поставили 15 десятикубових контейнерів жовтого кольору. Їх неможливо не помітити. Туди треба виносити сміття. А зазвичай ті, хто до посадки доніс, вже майже герої.

– Що таке кладовищенське сміття?

– Бур’ян, стаканчики, пляшки, пластикові квіти, старі вінки. Завжди просимо не нести пластик на кладовище. І цього року просимо.

Є гарна новина: вже почав працювати подарований громадою міста Крефельда, що в Німеччині, сміттєвоз. Він економічний у експлуатації, здатен потужно ущільнювати завантажені відходи, щоб виконувати мінімальну кількість рейсів. Специфічна машина, ми її підлаштували під наші умови. Крефельд – місто-побратим Кропивницького. Наша міська рада підтримує партнерські стосунки з їхньою мерією. Наше місто не вперше отримало в подарунок унікальну комунальну техніку.

Я переконаний, що з часом ми привчимо людей не смітити на кладовищах. Цивілізовано поводити себе – це ж норма.