Він малює все життя

Днями в обласному Музеї мистецтв відбулося відкриття персональної виставки творів художника-аматора Ростислава Климишина. Вона має оптимістичну назву «Творче сходження: від Інгулу до Говерли». В експозиції представлено 54 картини, більшість з яких були створені протягом останніх трьох років.

Художник давно працює в напрямку реалістичного мистецтва. Він створює роботи в жанрах пейзажу, портрету та натюрморту в техніці олійного живопису. Варто відзначити, що пан Ростислав працює лівою рукою, тому що після важкої хвороби втратив правицю. Проте він так наловчився писати, що різницю помітити важко.

Автор стверджує: найулюбленіша тема робіт – мальовнича природа України. Квітучі поля, безкраї степи, барвисті луки, зелені, величні ліси, прозорі річки та озера надихають митця на створення живописних полотен. Художника вабить природа, її постійний плин, коли ніч перетікає у ранок, ранок – у день, день – у ніч, літо – в осінь.

Як зазначив в одному з інтерв’ю сам пан Ростислав, малює він все життя, проте активно писати почав понад двадцять років тому. Великий вплив на його творчість справив кіровоградський художник Володимир Новаковський, у якого він студіювався.

Як колись написав один з друзів Ростислава Климишина, йому притаманне «тонке відчуття природи, вміння побачити і відтворити на полотні її велич і красу – то великий Дар Божий. Полотна Ростислава Григоровича сповнені ніжності, вищуканості, свіжості, підкорюють глядача і створюють ліричний настрій, дарують естетичну насолоду».

Твори художника-аматора зберігаються у приватних колекціях України, Польщі та Болгарії.