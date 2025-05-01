У Кропивницькому оголосили набір на щомісячну премію для вчителів — як взяти участь?

Учителі з Кропивницького та області можуть долучитися до всеукраїнської премії Goncharenko Centre’s Teachers Award та позмагатися за звання вчителя місяця. Премія щомісяця відзначає найкращих педагогів — переможці отримують диплом, 10 000 гривень стипендії та можливість увійти до спільноти активних освітян, що працюють над змінами в системі освіти.

Про це розповіли організатори — мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр. У команді кажуть: участь у премії відкрита для всіх — незалежно від міста, школи чи предмету. Ключове — бути вчителем, який горить справою та готовий ділитися своїми методами і досягненнями.

«Ми хочемо, щоб історії вчителів звучали голосно, не лише в учительських чи на педрадах. Сьогодні вони не просто навчають – вони тримають країну. Нашою премією ми хочемо не просто відзначити найкращих, а й розповісти їхні історії всій країні. Аби показати, що вчителі теж воїни. Адже саме від захисників та вчителів сьогодні залежить наше майбутнє», — пояснює команда Гончаренко центрів.

Що треба зробити, аби взяти участь?

Заповнити коротку форму за цим посиланням;

Додати відео-візитівку, де розповісти свою історію;

Дочекатися оголошення фіналістів і голосування за переможця.

Щомісяця організатори обирають одного переможця, який отримає звання «Вчитель місяця», диплом та грошову винагороду в розмірі 10 000 грн. Окрім цього, лауреат долучиться до ініціативної групи, яка працює над удосконаленням освітньої системи України.

Прийом заявок на квітневу хвилю триває до 30 квітня. Деталі та умови участі у премії доступні за цим посиланням.

Премія відбувається в межах національної кампанії #ВчителіТежВоїни, яка підтримує педагогів, об’єднує їх у спільноти та дає інструменти для розвитку й взаємодопомоги.

Goncharenko Centre’s Teachers Award запустили в межах всеукраїнської кампанії #ВчителіТежВоїни, що об’єднує вчителів та активістів у боротьбі за якісну освіту та належні умови праці. Команда ініціативи закликає освітян підтримати петицію про підвищення заробітних плат і долучитися до кампанії #ВчителіТежВоїни. Також для українських вчителів працює чат-бот, покликаний допомогти освітянам вирішувати професійні питання, знаходити корисні ресурси та отримувати психологічну підтримку.