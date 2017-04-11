А ты уже поддержал протест против геноцида?

По городу стоят белые палатки с надписями “Підтримай протест проти тарифного геноциду та корупції”. Подходят люди, протестуют.

Интересное сочетание, чорт. Ну, сам по себе тарифный геноцид – это уже перебор, но спасибо что не холокост все же. Но в сцепке с коррупцией – особая прелесть. Как, ты не против коррупции? Значит – за??? А-а-а, все таки против, ну тогда и против тарифного геноцида птицу поставь! Такая советская торговля в нагрузку. Можно еще одним махом против истребления малых рек в бассейне Амазонки и паровозом – против закупки угля у Ахметова. Шоб не наживался, падлюка. Или еще можно Путина – в тюрьму и вторым пунктом – разрешить всем строить гаражи где хочется. Так как Путина давно за решетку 84% населения хотят, то проблема гаражей автоматически и благополучно решается.

А теперь представьте, что собрали много протестов. Очень много. Кстати, а сколько надо, чтобы чего-то, что всем не нравится, отменили? 50% + один голос? Или 2/3 от населения? И кого считать населением – дети до 10 лет считаются? И как проверить, что никто дважды не заходил? Ну, помните, как при голосовании за Елисаветград, до сих пор укоряют, что не голосование, а филькина грамота сплошная?

Ну ладно, предположим, что тарифы не настолько важны, как декоммунизация, и придираться не станут. Народ свое слово сказал – тарифный геноцид отменен. Что дальше? Мусор станут вывозить за полцены, ага, крышу в доме отремонтируют бесплатными отходами, собранными со свалки после ремонта богатого жильца, а дворники станут отказываться от каждой второй зарплаты. А метлы они и так из кустов режут.

Нет, можно еще наоборот, проверить, как используется то, что уже платится, и если используется неправильно, то ка-а-а-ак дать им по попе!!! Ой, только это же уже не тарифы, это ж уже ото второе, как его, корупция… Так вот почему они в одной палатке! Ну что – теперь тарифы вернули прежние, геноцид ликвидирован, воровать нечего. Да и некому, вроде. Начальник ЖЕКа в тюрьме, дворник уволился, электрик спился. Разваливается ваш домик, ребята. Шото нада делать. Это, а давайте теперь против высоких цен протестовать! Это все высокие цены виноваты! Только что-то в пару хорошее подобрать. Ну типа “против геноцида завышенных цен и чтобы колбаса из одного мяса была!” – а чо?

Потому что протесты – это всё, а население – это избиратели.