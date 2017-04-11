А ты уже поддержал протест против геноцида?

20:24
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По городу стоят белые палатки с надписями “Підтримай протест проти тарифного геноциду та корупції”. Подходят люди, протестуют.

Интересное сочетание, чорт. Ну, сам по себе тарифный геноцид – это уже перебор, но спасибо что не холокост все же. Но в сцепке с коррупцией – особая прелесть. Как, ты не против коррупции? Значит – за??? А-а-а, все таки против, ну тогда и против тарифного геноцида птицу поставь! Такая советская торговля в нагрузку. Можно еще одним махом против истребления малых рек в бассейне Амазонки и паровозом – против закупки угля у Ахметова. Шоб не наживался, падлюка. Или еще можно Путина – в тюрьму и вторым пунктом – разрешить всем строить гаражи где хочется. Так как Путина давно за решетку 84% населения хотят, то проблема гаражей автоматически и благополучно решается.

А теперь представьте, что собрали много протестов. Очень много. Кстати, а сколько надо, чтобы чего-то, что всем не нравится, отменили? 50% + один голос? Или 2/3 от населения? И кого считать населением – дети до 10 лет считаются? И как проверить, что никто дважды не заходил? Ну, помните, как при голосовании за Елисаветград, до сих пор укоряют, что не голосование, а филькина грамота сплошная?

Ну ладно, предположим, что тарифы не настолько важны, как декоммунизация, и придираться не станут. Народ свое слово сказал – тарифный геноцид отменен. Что дальше? Мусор станут вывозить за полцены, ага, крышу в доме отремонтируют бесплатными отходами, собранными со свалки после ремонта богатого жильца, а дворники станут отказываться от каждой второй зарплаты. А метлы они и так из кустов режут.

Нет, можно еще наоборот, проверить, как используется то, что уже платится, и если используется неправильно, то ка-а-а-ак дать им по попе!!! Ой, только это же уже не тарифы, это ж уже ото второе, как его, корупция… Так вот почему они в одной палатке! Ну что – теперь тарифы вернули прежние, геноцид ликвидирован, воровать нечего. Да и некому, вроде. Начальник ЖЕКа в тюрьме, дворник уволился, электрик спился. Разваливается ваш домик, ребята. Шото нада делать. Это, а давайте теперь против высоких цен протестовать! Это все высокие цены виноваты! Только что-то в пару хорошее подобрать. Ну типа “против геноцида завышенных цен и чтобы колбаса из одного мяса была!” – а чо?

Потому что протесты – это всё, а население – это избиратели.

Павел Волошин

Павел Волошин

Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.

  • iosif

    Интересное сочетание, чорт. Ну, сам по себе тарифный геноцид – это уже перебор, но спасибо что не холокост все же.

    а можно разменять что значит “… спасибо что не холокост все же”?

    • Павел Волошин

      а что значит “разменять” в разрезе толкования терминологии? если вы имели в виду “разъяснить” – то гугл общедоступен и бесплатен. по остальным тезисам вопросов не имеете?

  • Петро Иванов

    “Народ свое слово сказал – тарифный геноцид отменен.” – удивили однако… Никто его не отменял.

    • Павел Волошин

      да, вы правы, тут небольшая недоработка. я почему-то думал, что в контексте фразы и всего изложения материала человек со средними умственными способностями поймет, что процитированная фраза – это будущее прошедшее время – подразумевающее, что когда опрос в этих палатках завершится, и если завершится с одобрением отмены, и эта отмена совершится, то – …

  • Valentin Vladimirovich

    Хтось дуже хоче будь-які протести перетворити на фарс і комедію.

    • Павел Волошин

      и это тоже