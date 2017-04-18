Слідом за «борцями з педофілами» на Кіровоградщині з’явилися «мисливці на наркоманів»

Невідомі влаштували кілька засідок на наркоманів у Олександрії.

Про це пише «Моя Олександрія» з посиланням на наркозалежних.

Щонайменше три «каральні операції» відбулися 14 – 16 квітня. За словами наркоманів, у ці дні «мисливці» побили наркозалежного, який живе в районі ринку «Айсберг», відлупцювали наркомана, який прийшов за димедролом, під 150-ю аптекою і ще одного – біля аптеки в новому будинку побуту. В останньому випадку – не тільки побили, але також відібрали мобілку і гроші, плювали на нього.

Вчора, 17 квітня, побили наркозалежного в районі восьмої школи, який у приватному секторі купував «траву».

Вранці сьогодні, 18 квітня, як стверджують співрозмовники, невідомі приїхали до чоловіка, який живе в районі Покровської площі й торгує наркотиками. Його хотіли кинути в багажник і кудись вивезти. Вже підняли капот, але нібито відбила мати.

Два тижні тому молоді люди увірвалися в квартиру дівчини, яка торгує наркотиками, в районі центрального ринку. «Мисливці» проникли в житло слідом за наркоманами, які прийшли за дозою. Дівчину принижували морально, били, плювали, обшукали квартиру та забрали гроші й телефони.

Ще один торговець наркотиками, який живе в районі Ново-Пилипівки, отримав на горіхи близько трьох тижнів тому. Його начебто не били, але підпалили машину, яка стояла біля будинку. (Йому підпалюють машину не вперше.)

Також була ситуація, кажуть наркомани, коли невідомі намагалися відібрати у матері-наркоманки дитину. Малолітнього хлопчика тягнули до машини і погрожували відвезти, вимагаючи, щоб мати і її друзі сказали телефон дилера.

Як стверджують співрозмовники, в нападах беруть участь молоді хлопці, яким приблизно по двадцять років. Вони працюють групами від п’яти до 15 чоловік, у них є транспорт. У більшості випадків фігурує чорна іномарка, схожа на «Деу Ланос (Сенс)» із місцевим номером, його наркомани встигли запам’ятати. Одного з учасників групи начебто звати Глібом.

“Вони називаються «активістами» і говорять, що нібито борються з тими, хто продає наркотики, але б’ють заодно і тих, хто вживає, – розповіла наркозалежна дівчина. – Це знають усі наркомани зараз. Вони кажуть: «Хочеш торгувати або вживати – виїжджай за місто і там торгуй, а щоб у місті наркотиків не було». Якщо ти сидиш і нічого не робиш, тебе не чіпатимуть. Але якщо ти йдеш куди-небудь, продаєш чи купуєш, або тебе бачать з «баригою», то тебе можуть піймати. Якщо відразу вони торговців били, то в останні дні нападають на споживачів».

Начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига розповів, що заяв про насильство від наркоманів не надходило.

«Я вперше про це чую, але взагалі-то в області схожі групи були. У нас поки тихо. І наркомани не скаржилися, хоча вони зараз не бояться поліції і заявляють про протиправні дії, оскільки розуміють, що вони такі ж громадяни, як і всі інші», – сказав він.

Нагадаємо, у Кропивницькому СБУ обвинувачує групу юнаків, серед яких є і неповнолітні, в розбійних нападах. Самі ж вони називають себе угрупуванням «Білі леви» (White Lions) – мисливцями на педофілів.