В помощь пропагандисту (выпуск для работников ЖКХ)

Для облома особо упрямых жильцов можно использовать такой лозунг: “Хотите и дальше жить в своем доме как в сарае? Платите ЖЕКу по старым тарифам и протестуйте против из повышения!”

Павел Волошин Попал на планету Земля случайно, из-за ошибки при высадке десанта на Юпитер. Внедрился в коллектив еженедельника "УЦ", ослепив учредителя издания линзой фотоаппарата. В ожидании своих решил улучшить местный мир, увлекся, втянулся, прирос и пустил побеги. Тщеславен, но справедлив. Ненавидит, но любит. Боится, но продолжает двигаться вперед.