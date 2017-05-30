Маньяк отводит всех

В Александрии продолжается слушание самого, вероятно, громкого за последние годы дела для второго по величине города Кировоградской области. Выпущенный на свободу благодаря так называемому закону Савченко Владимир Никитюк, ранее отбывавший наказание за убийство в Петровской колонии (село Новый Стародуб), поселился в Александрии. И вскоре в городе убили молодую женщину, юношу, пропал ребенок и чуть не убили еще одну девушку. Во всех преступлениях подозревают Никитюка.

23 мая было назначено очередное судебное слушание. Но Никитюк заявил отвод прокурору. И слушание перенесли на 15 июня. Уроженец Волынской области Никитюк потребовал суда присяжных, что разрешено нашим законодательством еще с 2010 года. Но в Александрии такой вариант правосудия применяется впервые. Обвиняемый находится под стражей с августа прошлого года. Первое судебное заседание по этому персонажу состоялось еще в том же августе – ему избирали меру пресечения. А по существу начали рассматривать дело в январе 2017-го. Все это время Никитюк пытается дать отвод судьям, прокурорам, присяжным. И пока ему это удается – таков закон.

Как рассказал «УЦ» александрийский журналист Руслан Гаврилов, который присутствовал на всех семи заседаниях суда по делу Никитюка, ситуация с обвиняемым набирает неожиданные обороты. Возможно, стоит даже говорить о проявлениях так называемого “стокгольмского синдрома” – когда жертвы насилия начинают привыкать и даже испытывать нечто вроде симпатии к преступнику! На всех заседаниях, когда судьи уходят в совещательную комнату (а это происходит из-за отводов очень часто), подозреваемый общается с залом. Рассказывает, что он хороший, не повинен ни в чем, на него возводят напраслину. И уже есть люди, а их ходит в суд немало, которые начинают ему вроде как бы даже сочувствовать.

Владимир Никитюк рассказывает аудитории в зале, что его пытают, что его поднимали на дыбу, пытали электричеством. И так выбили признание. Еще он жалуется, что он, инвалид второй группы, не получает причитающуюся ему пенсию. В колонии он ее спокойно получал, а в СИЗО якобы у него отобрали карточку, и он уже 8 месяцев без государственной пенсии. А он же круглый сирота, передачи ему никто не передает, трудно ему жить так. Кстати, по этому поводу направлена жалоба в прокуратуру, там должны ее рассмотреть.

Как говорит сам этот человек, «Нашли козла отпущения, на которого хотят скинуть преступление, а не найти преступников. И, наверное, до сих пор ничего не делают». Еще он заявляет, что в дни убийств по Александрии ездила какая-то неместная «скорая помощь» в сопровождении полицейского, и, видимо, они убивали людей для извлечения их внутренних органов на продажу. Еще он утверждает, что на расправу над ним «выделили миллион», правда, кто выделил, не говорит.

Кто таков этот Никитюк? На Волыни убил человека. Получил 10 лет. После освобождения из колонии он прибился к церкви адвентистов седьмого дня и жил на чердаке их молитвенного дома. Выглядел вроде безобидно, божьи люди приняли его.

Но есть один момент, абсолютно субъективный. Гражданин очень любил присматриваться к детям. Кстати, убитая в Александрии Дарья Озерко, несмотря на 21 год, как говорят, имела детское выражение лица. Плюс есть убитые пропавшие дети.

Поговаривают, что субъекта проверили на полиграфе – детекторе лжи. Он не смог его обмануть, в убийствах, вероятно, виноват…