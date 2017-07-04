Лечим стопы. Бесплатно

Заботясь о здоровье своего ребенка, родители бьют тревогу по любому поводу: насморк, температура, сыпь… Обращают внимание и на стопы, чтобы предупредить плоскостопие. Если оно все-таки случилось и малышу поставили диагноз «вальгусная или варусная установка стопы», важно своевременно установить причину и обуть ребенка в качественную ортопедическую обувь.

Справка «УЦ»:

Вальгусная деформация – это термин, используемый в ортопедии для описания состояния, при котором сегмент сустава или кости расположен под углом наружу. Противоположное состояние, то есть внутрь, называют варусной деформацией.

Обувь, показанная при плосковальгусной или плосковарусной установке стопы, очень дорогая. Можно использовать специальные стельки (ортезы), причем у жителей Кропивницкого появилась возможность получить их бесплатно. Государственная социальная ортопедическая программа пока действует далеко не во всех городах. Киев, Одесса, Черкассы, Винница, Измаил… Теперь благодаря Виктору Делюрману, представителю компании «Лайф Медикал», некоторые защищенные категории граждан имеют право получить необходимые им средства реабилитации (к которым также относятся и стельки) совершенно бесплатно.

Программа распространяется на детей до 18-ти лет, а также взрослых – военнослужащих, ветеранов воинской службы, органов внутренних дел, противопожарной охраны, участников боевых действий, лиц, пострадавших вследствие АТО, и людей с инвалидностью.

Как работает программа? После постановки соответствующего диагноза и сбора необходимых документов человек по предварительной записи обращается к Виктору Делюрману. На специальном сканере делается 2D проекция стоп. Снимки направляются в Одессу, где на специальном немецком оборудовании изготавливаются стельки. «Они индивидуальные, практически именные, – говорит Виктор Михайлович. – Сделанные из EVA-материала, они легкие, гибкие, имеют высокую износо­устойчивость, гипоаллергенные». Взрослым бесплатно предоставляется одна пара стелек в год, детям – две пары.

Вниманию родителей представляем пошаговую инструкцию, как действовать с целью получения бесплатных ортопедических стелек для ребенка. Берете справку лечебно-консультационной комиссии детской поликлиники №1, в которой будет указан диагноз «плосковальгусная (плосковарусная) установка стопы». Получаете справку о составе семьи. Готовите копии свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из родителей и идентификационного кода и родителя, и ребенка. После получения направления из районного управления социальной защиты населения звоните по телефону (066) 104-10-41 и согласовывайте время сканирования стоп, которое производится на ул. Гоголя, 84/61.

Следует учесть, что заказы отправляются в Одессу каждый четверг, поэтому старайтесь своевременно собрать пакет документов и сделать сканирование стоп. Стельки изготовляются в течение десяти дней. После их получения вам позвонят и скажут, когда можно забрать. Забирайте и ходите на здоровье!

Елена Никитина, «УЦ».