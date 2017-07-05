Архітектор з Кропивницького привласнила чужу ідею? Принаймні скандал уже почався

Київський архітектор Людмила Коханюк звинувачує свою колегу з Кропивницького у крадіжці інтелектуальної власності.

Про це йдеться у заяві Коханюк, текст якої має «УЦ».

«Я, Коханюк Людмила Іванівна, дійсно є автором ідеї та архітектурної концепції торгового центру DEPO ‘t в м. Кропивницький, так як вже багато років є головним архітектором компанії DEPOT Development Group, яка займається будівництвом та розвитком торгово-розважальних центрів під брендом DEPO ‘t в Україні», – сказано в заяві.

Людмила Коханюк зазначила, що «повністю розробила фасади, інтер’єри, планування ТРЦ DEPO ‘t у Кропивницькому, а також підібрала всі оздоблювальні матеріали як для інтер’єру, так і для екстер’єру».

Водночас, за її словами, архітектор Пирогова А. В. Та конструктор Завірюха О. Ю. виставили роботу як свою.

«Далі хотілося б позначити, що проектна організація «Модерн» в особі її директора Завірюхи О. Ю. виконували роботи пов’язані з даним об’єктом, а саме – оформили технічну документацію, необхідну для будівництва та узгодження об’єкта. Але ні Пирогова А. В., ні Завірюха А. Ю., ні хто-небудь інший не є авторами даної концепції торгового центру. Оскільки вже сім років розробником концепцій торгових центрів під брендом DEPO ‘t є тільки я (Коханюк Л. І.), всі матеріали є інтелектуальною власністю компанії DEPOT Development Group, використовувати їх без нашої згоди заборонено», – написала також Людмила Коханюк.

В Інтернеті можна знайти світлини на підтвердження її слів.

Фото: «Дозор»

Заяву Людмили Коханюк також оприлюднив у «Фейсбуці» колишній головний архітектор Кропивницького Григорій Литвин. «А автори, виявляється, несправжні», – зазначив він.

DEPO ‘t відкрився у Кропивницькому в червні 2016 року.