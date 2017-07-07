У Кропивницькому нагородили слідчих поліції

Сьогодні, 7 липня, заступник начальника обласного главку – керівник слідчого управління Дем’ян Таршин під час урочистих заходів вручив нагороди слідчим, які відзначали своє професійне свято 1 липня.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«У нашому колективі маємо фахівців, якими по праву пишаємося. Тож хочу подякувати кожному з вас за службу! Побажати терпіння, наполегливості у щоденній нелегкій роботі, успіхів і натхнення, розуміння та підтримки від людей, нових звершень і досягнень, якнайбільше нагород, благополуччя у родинах, миру та злагоди», – зазначив Дем’ян Таршин.

З нагоди Дня працівника слідчих органів поліцейські отримали відзнаки МВС України – нагрудний знак «За відзнаку в службі», грамоти і подяки, а також відзнаки «За зразкове провадження досудового розслідування» та «За службу Державі».