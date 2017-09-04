Колишнього секретаря міськради Кропивницького назвали «гопником»

11:20
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Фото: «Перша електронна»

Поведінку депутата та екс-секретаря міськради Володимира Смирнова, який ударив головою мера Андрія Райковича, не можна вважати достойною депутатського звання.

Про це під час засідання сесії сьогодні, 4 вересня, заявив депутат міськради (ракція «Наш край») Олег Краснокутський, передає кореспондент «УЦ».

«Риторика Володимира Смирнова – як у гопника», – сказав Краснокутський.

Він також наголосив, що фракція «Наш край» наполягає на відкликанні Смирнова з депутатського корпусу.

Нагадаємо, 1 серпня Володимир Смирнов ударив головою в обличчя мера Кропивницького Андрія Райковича.

  • Дмитрий Ангелов

    Я думаю Смирнов сделал правильно! Худший мэр за последние лет 15

  • Александр Лукашевич

    “Поведінку депутата та екс-секретаря міськради Володимира Смирнова, який ударив головою мера Андрія Райковича, не можна вважати достойною депутатського звання. “-Однако совершенно в духе революционного и постреволюционного времени.