АТОшника судят за выстрел по наркодилеру

АТОшник из Кировоградщины четвертый месяц сидит в Мариупольском СИЗО, его обвиняют в покушении на убийство. Но не все так просто.

Одним из первых эту историю общественности поведал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Седьмого мая он написал в Facebook: «В нашей фронтовой области лицам, решившим заняться наркобизнесом, надо хорошо задуматься, что для них дороже – личное обогащение или собственная жизнь.

Вчера в городскую больницу Мариуполя был доставлен 28-летний молодой человек с огнестрельным ранением грудной клетки.

Установлено, что потерпевший, ранее судимый житель Мариуполя, имеет непосредственное отношение к реализации наркотических средств. И вчера, в дневное время, возле села Мирное Волновахского района при попытке реализовать очередную партию наркотиков получил от потенциального покупателя вместо денег выстрел из автоматического огнестрельного оружия. “Покупателем” оказался молодой человек 1990 г. р., который на встрече со своим дилером находился под сильным воздействием наркотиков. По горячим следам был задержан. У него изъят и сам автомат, из которого он подстрелил “продавца”.

А вот сам горе-реализатор зелья до сих пор находится на грани жизни и смерти. За его жизнь борются врачи».

«Молодой человек 1990 г. р.» – Илья Орлов из Помошной Добровеличковского района. После школы он пошел служить в армию, потом остался там сверхсрочником. Перед началом войны на Донбассе вернулся домой, ездил на заработки в Киев, был на Майдане. В 2014-м ушел добровольцем в АТО, спустя некоторое время снова подписал контракт.

В постановлениях Ильичевского районного суда Мариуполя об избрании Илье Орлову меры пресечения (сначала – два месяца ареста, третьего июля – еще два) конфликт между АТОшником и наркодилером описан как «внезапно возникший на почве личных неприязненных отношений». Собственно, о наркотиках там – вообще ни слова. Если не знать подоплеки, то вырисовывается следующая картина: житель Мариуполя приехал на встречу с Орловым, они поссорились, военнослужащий выстрелил в мариупольца из автомата.

– Шестого мая две тысячи семнадцатого года военнослужащий Орлов Илья Николаевич находился на дежурстве, – рассказывает версию защиты адвокат Галина Титаренко. – Ему выдали оружие – автомат АКС-74, к нему он получил четыре магазина с тридцатью патронами в каждом, сто двадцать патронов. На то время Илья был командиром отделения.

Как говорил мне сам Илья, за последние два года в части были очень большие проблемы с дисциплиной. Были случаи злоупотребления спиртным и наркотиками.

О том, что на территории дислокации воинской части «гуляют» наркотики, знали все: и солдаты, и командование.

Шестого числа Илья раздобыл номер телефона наркодилера и позвонил ему. «Есть?» – «Есть». – «Можешь привезти?» – «Могу». Он хотел предупредить его и заставить больше не приезжать. Илья взял с собой двух военнослужащих, они отошли от территории дислокации на двести – двести пятьдесят метров (следствие говорит, что два километра, – это неправда). Подъехало такси, из него вышел «продавец» с пакетом. Илья, видя, что тот идет навстречу, сказал: «Стой!» Пять раз так скомандовал. Кстати, на первом судебном заседании потерпевший на вопрос, слышал ли он команду Орлова, ответил утвердительно. «А почему же не выполнили ее?» – спросила я. Ответ был такой: «А почему я должен ее выполнять?»

В конце концов наркодилер дернулся в сторону Орлова. Тот выстрелил – в направлении плеча. Пуля прошла насквозь, дилер упал. Илья подошел и сказал: «Чтобы я тебя больше здесь не видел». Тот поднялся и пошел к такси, военнослужащие вернулись в часть. Там Орлов доложил командиру о ситуации, а через пять часов приехала полиция. И без акта служебного расследования, без разрешения выемки оружия командир части написал заявление, что добровольно выдает оружие на экспертизу.

Вопросов в этом деле, уж простите за банальность, пока больше, чем ответов.

По словам адвоката, на проверку предоставили четыре магазина и сто двадцать (!) патронов. Так стрелял Илья или нет? Если бы сделал один выстрел, боеприпасов было бы сто девятнадцать. К тому же Галина Титаренко утверждает, что результатов экспертизы о наркотическом опьянении Орлова вообще нет.

Вячеслав Аброськин написал, что Илья шел на встречу с дилером, чтобы купить наркотики. Почему же он не забрал пакет с зельем, выстрелив в «реализатора»?

– Сыну «шьют» покушение на убийство, – говорит отец Ильи Николай Орлов. – Как этот торгаш выжил? Не потому ли, что Илья не хотел его убивать на самом деле?

Еще важно, что расскажут в суде сослуживцы Орлова, которые были вместе с ним, и таксист, привезший дилера.

Есть еще одна версия случившегося. (Доказать ее, впрочем, практически невозможно, как и опровергнуть.) Илья Орлов шел на встречу с продавцом наркотиков не по собственному желанию, а получив неофициальное распоряжение от командования части. Дескать, достал этот мариуполец, шастает здесь, солдатам наркоту «толкает». Разберись с ним, припугни, чтобы не появлялся больше. Командир это, естественно, отрицает.

– Кто из военнослужащих попадает в Мариупольское СИЗО, на волю не выходит, – Орлов-старший настроен не очень оптимистично. – Мы, конечно, будем бороться до последнего, пока хватит сил и денег. Сейчас вот пытаюсь выйти на всевозможные правозащитные организации. Но, судя по всему, Илью во что бы то ни стало хотят посадить.

Галина Титаренко более уверена в положительном для ее подзащитного исходе:

– Думаю, будет сто двадцать первая максимум (статья 121 Уголовного кодекса – «Умышленное тяжкое телесное повреждение», до восьми лет. – Авт.). Но вообще мы просим оправдательный приговор.

Следующее судебное заседание – одиннадцатого сентября. «УЦ» продолжит следить за этой историей. Пристальное внимание СМИ делу не повредит, скорее наоборот.