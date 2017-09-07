У Кропивницькому СІЗО немає порушень лише при саджанні в карцер. Але й там не все добре

Прокуратура перевірила дотримання вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення» в Кропивницькій установі виконання покарань №14.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Перевірка встановила, що адміністрація установи не забезпечує норму жилої площі в камерах для ув’язнених, матеріально-побутові умови не відповідають правилам санітарії та гігієни.

Допускаються порушення щодо забезпечення ізоляції узятих під варту осіб, постійного нагляду за ними та роздільного тримання різних категорій ув’язнених.

Є також суттєві порушення медичного забезпечення ув’язнених.

При перевірці законності застосування заходів дисциплінарного стягнення при поміщенні до карцеру порушень не знайшли. Водночас прокуратура виявила неналежне облаштування карцеру, недотримання в ньому температурного режиму.

На усунення виявлених порушень прокуратура внесла вказівку, яка перебуває на розгляді.