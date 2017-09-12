Дизель-шоу, или Прорыв Михолизатора

«Ясно, что приказчик англо-французского империалистского капитала и русский империалист Милюков и Ко способны пойти на все, на обман, на предательство, на все, на все, чтобы помешать интернационалистам вернуться в Россию». Из письма В. И. Ленина, март 1917 г.

Давайте уберем буквально несколько слов, изменим год на 2017 и поставим подпись: М. Н. Саакашвили. Похоже? А теперь цитата из знаменитой речи Ленина на Финляндском вокзале. Тоже 17-й год.

«Товарищи, приветствуя вас, я еще не знаю, верите ли вы всем посулам Временного правительства, но я твердо знаю, что, когда вам говорят сладкие речи, когда вам многое обещают – вас обманывают, как обманывают и весь народ. Народу нужен мир, народу нужен хлеб, народу нужна земля. А вам дают войну, голод, бесхлебье, на земле оставляют помещика…»

Ну и чем вам не речь пламенного Михо? Не на броневике, конечно, но на пропускном пункте Краковец. Хотя общего, по большому счету, у Владимира Ульянова-Ленина и Михаила Саакашвили, кроме дат и цитат, и нет ничего. Просто история повторяется в виде фарса. Но это не так страшно, было бы гораздо хуже, если бы каждая историческая трагедия повторялась еще более худшей трагедией. Слава Богу, Саакашвили не вождь пролетариата, хотя катализатор еще тот.

Кажется, уже все говорящие и пишущие граждане прокомментировали события минувшего воскресенья по несколько раз. Остается только выбрать созвучное собственным мыслям и процитировать. Так вот, пусть простят меня все умники страны, но наиболее точным диагнозом отметилась активистка Femen Алиса. Прямо на границе она подняла портреты Порошенко и Саакашвили, а на голой груди сделала надпись Fools without borders («Дураки без границ»).

Вот честно, не смешно от этого фарса совершенно! Такой позор для страны не мог присниться даже в страшном сне. Пусть простят меня жители Флориды и Багамских островов, но если бы не ураган «Ирма», то весь мир смотрел бы исключительно «переход Саакашвили через Шегини». Смотрел и поражался действиям украинских политиков с обеих сторон.

Власть наделала глупостей? Скатывается к авторитаризму и беспределу? А вы, значит, законопослушные демократы? Прорваться толпой через государственную границу без всякого паспортного контроля и таможенного досмотра – мы думали, такое только где-то в самых отсталых странах возможно. Посмотрев на это безобразие, Польша срочно начнет укреплять границу, а за ней Венгрия со Словакией. И кончится наш «безвиз» в один непрекрасный день. И, поверьте, это самое малое горе, которое может принести украинскому народу откровенное наплевательство на базовые законы государства.

Когда эксперты и аналитики утверждают, что власть в высосанном из пальца конфликте с экс-президентом Грузии загнала себя в глухой угол, они глубоко ошибаются. Всегда есть возможность спустить ситуацию на тормозах, загнать ее на бесконечную ленту Мебиуса украинской судебной бюрократии. А дальше – как обычно: бюджет, Новый год, 8 Марта, картошка, майские шашлыки и снова парламентские каникулы. И все время ждем нового шоу, еще более безбашенного.

В последние годы Украина окончательно превратилась в зону кошмарного эксперимента. Три вида рака разрывают нашу страну: война, коррупция и правовой нигилизм на всех уровнях общества – от маргинальных «титушек» и «директора поезда» до первых лиц власти и оппозиции. И если раньше ученые считали, что популизм неизбежно приводит к авторитарному режиму, то наша страна на собственном примере откорректировала этот социальный постулат. Безудержный популизм ведет к политическому маразму и полной деградации всех государственных институтов. Одним словом, приехали…