Роковые подписи

Новый учебный год в многострадальной школе №18 в Кропивницком начался с потрясения: накануне, 31 августа, в своем рабочем кабинете была найдена без сознания учительница английского языка Людмила Коваленко.

Педагога с сердечным приступом госпитализировали в тот же день, а общественность города принялась вновь обсуждать положение дел в школе, связывая ухудшение здоровья учительницы с конфликтом, который якобы имел место с директором школы Валентиной Прилипко. Предположительно, Коваленко была одной из тех, кто подписал коллективное письмо городскому голове Андрею Райковичу летом нынешнего года. В письме говорилось о многочисленных нарушениях со стороны директора 18 школы и бездействии городского управления образования.

В июле представители активных родителей учеников 18 школы выступили на сессии городского совета с весьма серьезными обвинениями в адрес гуманитарного вице-мэра Натальи Дзюбы. Последнюю обвиняли в том, что она, получив письмо, направленное мэру Андрею Райковичу и подписанное 20-ю учителями 18 школы, сообщила фамилии подписантов Валентине Прилипко.

– После сессии горсовета Райкович пригласил нас на прием и там рассказал нам, что о письме узнал из моей речи на сессии, - прокомментировала обвинения Евгения Захарченко, мама ученицы 18 школы и представитель родителей-активистов. – Все это время оно было у Дзюбы. Почему именно она получила это письмо, я не знаю. Но то, что она сделала потом, – настоящая подлость. Дзюба показала письмо со всеми подписями Прилипко. Ждите теперь новых событий из 18 школы – Прилипко этого так не оставит.

Мы связались с Натальей Дзюбой и попросили прокомментировать прозвучавшие в ее адрес обвинения.

– Это совершенно беспочвенные обвинения,– отметила она,- так как я не имею полномочий читать официальные письма, не приходящие непосредственно на мое имя. Данное письмо было адресовано Андрею Павловичу (Райковичу. - Авт.), и именно он получил его. После этого он может принять решение, передать его мне как профильному заместителю или обратиться непосредственно в управление образования. Я просто не могла передать Прилипко фамилии учителей, так как не имела на это ни полномочий, ни возможностей.

Кто в данном случае врет? Мы не знаем. Но то, что скандалы и далее будут сопровождать многострадальную школу, неизбежно сказываясь на работе педколлектива, можем прогнозировать с высокой точностью.