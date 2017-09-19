«Виктория» – это не победа, а беда…

Одесса снова в огне… Три девочки погибли в санатории, куда приехали оздоровиться и набраться сил… Коммунальное внешкольное учебное заведение «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс “Виктория”» создан в 2003 году, по нашим меркам, – молодое и современное заведение. Новые корпуса и объекты здесь достраивали все время. Злополучный бревенчатый корпус был построен всего в прошлом году! И тут такое…

«Виктория» – очень приличный лагерь отдыха, - так отзывались о нем и дети, и родители. Здесь каждую смену проводили свои малые олимпийские игры, издавали собственную газету, проходили деловые игры, экскурсии, конкурсы скульптур из песка, работали шесть разных творческих кружков, языковая школа на четырех языках, включая китайский. Большая часть детей отдыхала здесь бесплатно – за счет бюджета города оздоравливались дети погибших в АТО, переселенцев, чернобыльцев.

Чтобы вы всё поняли об уровне этого оздоровительного учреждения, то 26 мая нынешнего года «Викторию» посетил Петр Порошенко. Абы куда президентов не приглашают. И вот такое, казалось бы, образцово-показательное детское оздоровительное учреждение горит сильнее любого другого, не образцово-показательного.

В этом образцовом лагере не работали пожарная сигнализация, система пожаротушения. Не сработал персонал, который явно даже не учили действовать в таких ситуациях, или недоучили. Рубленые корпуса в лагере были сделаны из самых горючих материалов, во всяком случае, картинка пожара дает повод так думать. Дерево, судя по всему, не было пропитано специальными средствами против огня. Пожарный водоем находился недопустимо далеко от корпусов, да и вообще был пуст по причине отсутствия дождей в течение нескольких последних недель. Гидранты тянули за километр с лишним. Чёрт побери, вы представляете, какая ситуация с пожарной безопасностью в обычных лагерях, не в показательных, в таких, куда президентов не водят?!

Большинство из нас, людей за сорок, в детстве проводили часть лета в пионерских лагерях. Многое интересное можно вспомнить. Например, в не худшем лагере «Октябрь» в селе Бирки Александровского района в начале восьмидесятых была система пожаротушения. Называлась она багор, лопата и конусное ведро, всё красного цвета на щите возле корпуса над ящиком с песком. Инвентарь этот регулярно воровали. В современной Украине, по правилам еще девяностых годов, здания, где массово размещаются непостоянные жители и посетители – санатории, гостиницы, пансионаты, детские лагеря, кинотеатры, супермаркеты, учреждения властей, - должны быть оборудованы системами активного пожаротушения. То есть должны быть датчики огня и дыма и система, распыляющая запасенную воду. К примеру, жители Кропивницкого, проезжая по улице Коваленко (бывшей Конева), могут обратить внимание на большие квадратные резервуары на крышах маркетов «Велмарт» и «Фоксмарт». Вот именно там находятся десятки тонн воды, чтобы тушить возможный пожар.

Кошмар одесского детского лагеря в том, что подобная система, которая обошлась в 11 (!) миллионов гривен, не работала вообще, при ее установке было украдено, похоже, больше половины положенного, она по умолчанию работать не могла. А советских багра, лопаты и конусного ведра не было.

Потрясло то, что дети пострадали и даже погибли из-за закрытых замков в палатах. Насколько я помню свое пионерское детство, палаты никогда вообще не закрывали. Хотя бы потому, что санузел находился в коридоре на этаже, бачки с питьевой водой стояли в коридоре. Оказывается, в злополучной «Виктории» часть палат также была без туалета, вот в них двери не закрывали. А вот в палатах повышенного комфорта, где есть внутри туалет, как раз закрывали двери. Что и стало причиной гибели девчонок.

В лагерях нашего детства могли закрывать отдельные этажи или корпуса, ну чтобы мальчишки к девчонкам не шастали. Но в «Виктории» в сгоревшем корпусе были одни лишь девочки! Почему их закрыли? Реальное объяснение может быть только одно. Их закрыли вожатые (простите, сейчас они называются воспитатели), «чтобы порядок был», а сами пошли купаться в море, отдыхать в кафе, устраивать личную жизнь.

Чтобы вы понимали, «Виктория» – это не лагерь «Октябрь» в Бирках или современная «Бригантина» в Новоархангельске, которые расположены практически в лесу. Детский лагерь «Виктория» располагается хоть и не в центре Одессы, но в вполне оживленном месте, на улице Дача Ковалевского. Это когда-то в революционные годы на этих заброшенных дачах жил писатель Константин Паустовский, что и ярко описал в нескольких книгах. Сегодня это вполне «движковый» район Одессы, там, кроме почти десятка детских лагерей, находятся Дом писателя, Духовная семинария, много разных спа-салонов, и, конечно же, рестораны, кафе и ночные клубы. Есть где провести время, устав от присмотра за детьми… Хотя, может быть, воспитатели и не виноваты. Таковы были инструкции начальства, которое уже сидит в СИЗО…

Вообще нам из относительного далека ситуация кажется малопонятной. Во-первых, в Кропивницком давно умерли подобные детские лагеря в черте города. А в Одессе они не только живы, но и новые строятся. «Виктория» – новый лагерь, напомним, построенный 14 лет назад. Суммарно его постройка обошлась городскому бюджету в 60 миллионов гривен, цифра, о которой у нас могут только мечтать в городском управлении образования. Но деньги решают не все, к тому же строили «Викторию» бизнесмены, к которым давно и много есть разных серьезных вопросов, не касающихся лагеря, а других объектов типа пляжей и взятой в аренду канатной дороги. Однако в Одессе правоохранительным органам подступиться к солидным людям с солидными деньгами – это фантастика. В городе у моря реально деньги решают всё. Попробуй кто-то сунуться в серьезные дела, пусть у тебя хоть генеральские погоны будут, закончится это или трупом, или симпатичным особняком где-нибудь в Совиньоне.

Ну и что дальше? Ну, посадят директора лагеря Саркисяна и его зама, отстранят от работы начальников архитектурно-строительной комиссии, управления капитального строительства, кого-то из пожарных инспекторов. Во всех школах, садиках и лагерях не только Одессы, но и по всей стране проведут проверки пожарной безопасности. Но три юные жизни не вернуть. А семьям погибших девочек выделят по 200 тысяч гривен – во столько у нас оценивают жизнь ребенка.

Перестать отдавать детей в лагеря? У нас в области и так отдыхают в оставшихся заведениях немного детей. Самая экономная путевка в ту же «Бригантину» стоила в этот сезон 5 тысяч 565 гривен. Это без учета затрат на приезд, карманные деньги, плюс родителям проведать чадо хочется, а дорога из Кропивницкого в Новоархангельск – это 250 километров туда и обратно.

Но, если есть деньги, детей стоит отправлять туда. К тому же в Кировоградской области лагеря остались привычные, их мало и потому контроль над ними на уровне. А еще уверенно развивается такое движение, как лесные лагеря пластунов, скаутов и т. д. Живут дети в палатках, учатся разводить костры и очищать воду, готовить еду, выживать. Плюс патриотическое воспитание – утро начинается с гимна и молитвы, общение только на украинском. Сын автора этих строк провел 5 дней в таком лагере под названием «Чорноліська січ» и остался доволен выше крыши. И все удовольствие почти бесплатно – областное управление образования оказывает поддержку.

Отдыхать детям однозначно надо. Но в случае с лагерем родителям стоит приехать заранее и скрупулезно все осмотреть, познакомиться с персоналом и лишь тогда принимать решение о покупке путевки. Чтобы не было, как в Одессе, цитируем слова главного редактора популярного сайта «Думская»: «Ну а глобально виноваты, конечно же, мы все. Потому что ничего из вышеперечисленного не было тайной. Но мы, одесситы, и пальцем о палец не ударили, чтобы что-то изменить в своем городе.

Нет слов… Простите нас, девочки!»