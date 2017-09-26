Катериновка. Повезло так повезло!

Поводом приехать в Катериновку Кировоградского района послужило открытие (просто открытие, без пошлой ленточки) нового стоматологического кабинета. Стоматкабинетами сейчас никого не удивишь? Мы тоже так думали, пока там не побывали.

Увиденное восхитило, поразило и… возмутило. Почему посмотреть на достойный уровень жизни едут в Европу, а не в Катериновку? Вот где и цивилизация, и качество дорог, и чистота, и передовые технологии. Что касается технологий, то их наличие ярко демонстрирует стоматологический кабинет, который теперь работает на базе амбулатории. И не только он. Но сначала о кабинете.

В центре светлого кабинета – стоматологическая установка европейского уровня – итальянская Gallant, в которой есть все: турбина со скоростью 300 тысяч оборотов в минуту, микромотор с регулируемой скоростью, мощная лампа, воздействующая на пломбировочную массу до ее затвердения, скалер для снятия зубных отложений, пылесос, слюноотсос, столик ассистента, бестеневая лампа, рентген-аппарат, соединенный с монитором. Словом, человек пришел, сел в удобное кресло, направил свой взор на огромный плазменный экран, где транслируется что-нибудь приятное, и доверился доктору.

Кабинет оборудован специальной «безвредной» лампой, во время кварцевания не нужно покидать помещение. Сухожаровой шкаф, где инструменты стерилизуются, после чего отправляются в шкаф ультрафиолетовый. Холодная и горячая вода. Естественно, кондиционер и отопление. В «зале ожидания» – удобные диваны и кресла. Пломбировочный и слепочный материал – тоже самый современный. В общем, заходить сюда совсем не страшно.

Все это стало возможным благодаря инициативе и поддержке генерального директора ПАО «Кировоградское рудоуправление» Владимира Кухты. Вот с кем повезло Катериновке и в перспективе повезет ОТГ! (Алексеевский и Владимировский сельские советы объединяются с Катериновским. 29 октября состоятся выборы в ОТГ.)

«Я лет десять мечтал о таком кабинете – все руки не доходили, - рассказал Владимир Валентинович. – А с депутатским корпусом и сельским головой, которые стали понимать интересы громады, это стало возможным. Мы организовались, объединились, расходы поделили пополам и сделали этот кабинет».

На все было потрачено почти один миллион гривен. Только стоматологическая установка стоит 600 тысяч. Ее покупка, естественно, прошла все тендерные процедуры. Это заняло очень много времени. А ремонт помещения был сделан за три месяца. Сроки поражают, ведь к помещению были подведены вода, канализация, Интернет, сделана вентиляция, вставлены новые двери и окна, постелена плитка и так далее.

Обслуживаться здесь будут жители ОТГ. Органы местного самоуправления определят льготные категории, которых будут обслуживать бесплатно. Владимир Кухта заверил, что однозначно это будут ветераны войны и участники АТО. Стоматолог, врач первой категории Денис Гуйван, не скрывающий удовольствия от нового места работы, сказал, что со временем обслуживаться в новом стоматкабинете смогут все желающие, но по предварительной записи. Местные жители – прежде всего.

В планах неравнодушного генерального директора – УЗИ, рентген-аппарат, дневной стационар. И это все называется «сельская медицина». Но по-катериновски. Судя по энергии Кухты и по тому, что уже сделано, – это программа-минимум. Он здесь еще такого настроит, наремонтирует, насозидает…

О рудоуправлении, где средняя зарплата составляет 13 тысяч гривен, говорить не будем. Люди работают и зарабатывают. А вот все жители Катериновки пользуются благами, которые им Кухта просто предоставил, ничего не требуя взамен. Хотя нет, требуя бережного отношения к тому, что имеют.

Дороги, в том числе внутридворовые, мы уже упомянули. Кроме этого, здесь стоят шикарные автобусные остановки. На каждой – государственный флаг. Владимир Кухта рассказал, что поначалу флаги «куда-то» девались. Теперь в конторе рудоуправления можно бесплатно взять флаг, чтобы повесить у себя дома. В центре села такой супермаркет, что не все торговые центры Кропивницкого могут посоревноваться в комфорте и удобстве. Остановка в центральной части Катериновки оборудована электронной бегущей строкой. Она информативная – ежедневно обновляется… поздравлениями селян с днями рождения.

Несколько лет назад Владимир Кухта обеспечил односельчан водой, пробурив артезианские скважины. За воду народ не платит. Вообще коммуналка здесь состоит из одного платежа – за электроэнергию. И еще здесь, во всем селе, бесплатный Wi-Fi. Люди довольны уровнем жизни, хотя не все. Как всегда, находятся жалобщики. Но это жизнь, не без них.

Наверняка украинских сел европейского уровня у нас не единицы. Там, где люди объединились, где есть лидер, способный поддержать морально и финансово, уклад жизни отличается от населенных пунктов, которые покинули люди и надежда. Пусть успешные громады множатся – от них зависит успешность страны.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»