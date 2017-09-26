Петь в Колобжеге

Солист областной филармонии Ярослав Страшной в конце лета, во время своего отпуска, работал на севере Польши, в небольшом курортном городке Колобжег, на берегу Балтийского моря. Вечерами в одном из многочисленных пансионатов побережья он исполнял песни для отдыхающих на испанском, итальянском, французском, английском, польском, русском языках и, конечно же, на украинском.

– В прошлом году у меня была подобная практика – поехать в Польшу и поработать для отдыхающих, - рассказывает Ярослав. - Тогда организаторам понравилось со мной сотрудничать, поэтому на очередное предложение я легко согласился. Мне самому было интересно попробовать петь ежедневно. Это отличный опыт для усовершенствования вокального мастерства. Почти два месяца я работал в одном из приморских санаториев. Вечерами отдыхающие собирались в ресторане не только поужинать, но и послушать музыку и хорошие песни. Примечательно, что иностранные гости оказались более подготовленными к моему репертуару. Они знают хороший джаз, лирические песни. Поэтому мне было легко готовить программу к каждому концерту. На итальянском исполнял неаполитанские песни, на французском – песни Шарля Азнавура, на английском – Тома Джонса и Фрэнка Синатры, песни польских авторов. Разумеется, я не пел одно и то же каждый вечер. Репертуар был разнообразным, а нагрузка – серьезной. Вялиться на солнышке и купаться в море времени особо не было.

Не могу сказать, что меня это удивило, но выяснилось, что, кроме иноязычных музыкальных произведений, поляки и немцы с удовольствием слушают украинские народные и популярные песни. Понравилось то, что зритель умеет слушать вокальное исполнение. И за все время работы не было ни одной просьбы исполнить какие-то песни наподобие «Мурки».

Такой, можно сказать, профессиональный подход зрителей мне импонировал, в такой атмосфере понимания и уважения к артисту и работать было легко. Туда приезжают люди в основном среднего достатка. По нашим меркам, это далеко не бедные люди. Они не едут за присущими нашим туристам развлечениями, они хотят отдыхать культурно и, кроме морского отдыха, получить еще и эстетическое удовольствие.

– Расскажи о различиях между польскими и нашими маленькими курортами? В чем они заключаются?

– Колобжег – город небольшой, но очень древний. Мне рассказали, что он много старше нашего. Основан был еще во времена раннего Средневековья. Сейчас население здесь составляет порядка пятидесяти тысяч. Улочки прибраны, кругом какая-то нереальная чистота, есть велосипедные дорожки, по которым пешеходы стараются не ходить, не мешать велосипедистам. Сразу бросилось в глаза, как там соблюдают правила дорожного движения.

Интересная городская архитектура, чем-то напоминающая немецкую. Наверное, из-за близости к границам Германии. В центральной части города протекает небольшая река с красивой набережной. Бьют фонтаны. Хочется, чтобы и в нашем Кропивницком возобновили речные фонтаны, облагородили набережную. Тротуары в Колобжеге выложены плиткой, дороги в отличном состоянии. Причем делают дороги капитально. На одном из участков самолично видел, как ремонтировали дорожное покрытие. Не клали новый слой на старый асфальт, а сначала сняли поврежденный слой, а уже потом положили свежий.

Естественно, в польском курортном городке никто не мусорит, не распивает пиво на улицах. Спиртные напитки употребляют, но в основном в барах. Почему тут все так? Да потому, что хорошо работает полиция. Если кто-то нарушил закон, польские полицейские не станут ждать звонка от важного человека, а сразу же оформят штраф за нарушение, а если поймают нетрезвого водителя или даже велосипедиста, то могут тут же забрать его в каталажку и лишить прав вождения. Все очень строго. Там работает правило: в городе должен быть порядок. Тем более учитывая, что город курортный и достаток жителей зависит от туристов. Я еще в свой первый приезд сюда был удивлен тем, что даже за громкий разговор или тем более крик могут вызвать полицию. В Украине полицейских вызывают только в случае драки. В Польше не дожидаются апогея конфликта, а сразу стараются утихомирить стороны с помощью правоохранителей. В этом большая разница между нашими странами. А еще там в отелях и торговых заведениях здороваются. Казалось бы, люди между собой не знакомы, но это является неотъемлемой частью культуры. Все доброжелательно настроены друг к другу. Вроде бы это мелочи, но для меня эти моменты были заметны и казались необычными. Удивили цены на продукты. Оказывается, они там почти такие же, как и у нас. Только поляки, в отличие от украинцев, получают значительно больше.

– С принятием безвиза много украинцев ринулись на отдых в Европу, да и просто путешествовать по ней. Встречались ли вам наши сограждане на курортах Польши?

– Они там есть, но их значительно меньше, чем тех же немцев и поляков. Там наши люди в основном работают. Причем их очень много именно в той зоне, где мне довелось работать как артисту. Украинцы после работы вечерами приходили на мои концерты. Им было приятно пообщаться с земляком. Кстати, среди них встречались и жители Кропивницкого.

– Вместе с филармоническими коллективами ты объездил уже несколько европейских государств. Однако это были страны более западные, и по менталитету их население сильно отличается от нашего. Поляки все же более нам близки как территориально, так и по духу.

– Это не совсем так, но что-то верное в твоих словах есть. Украина и Польша – два соседствующих государства, у нас есть общая история, мы можем понимать друг друга даже без глубокого знания языков. Но они больше европейцы, чем мы. Если сравнивать причерноморские и приазовские курортные города и поселки с подобными польскими зонами морского отдыха, - наши сильно проигрывают. Как так получается, что наш сервис еще находится на древнем уровне, объяснить не могу. Наверное, по причине того, что нам, украинцам, не хватает качественных услуг, мы едем отдыхать в Турцию, Египет, Болгарию, теперь некоторые для себя открыли польские курорты. Все же надеюсь, что в ближайшее время на морских курортах Украины пересмотрят подход к отдыхающим, и нам не нужно будет искать более качественные условия отдыха в соседних странах. Признаюсь, не хотелось уезжать, мне предлагали продлить контракт еще на некоторое время, однако «у меня елки» (смеется. – Авт.). Нужно приступать к работе в филармонии, готовиться к очередному концертному сезону. И вообще приятно возвращаться в родной город, где, кроме работы, еще ждут родные и друзья.